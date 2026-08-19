Más de 500 actividades ofrecerá la 39 edición de la Feria Universitaria del Libro

FUL. La presentación de la 39° edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL).

Hay más de 550 actividades previstas para la 39° edición de la Feria Universitaria del Libro (FUL), que se realizará del 4 al 13 de septiembre, con Filipinas como país invitado de honor y bajo el eje temático de “Comercio Global”.

“Como universidad pública, el presupuesto que ejercemos es un recurso público. Así que asumimos el compromiso de responder y corresponder a la sociedad hidalguense-mexicana con acciones concretas que se generan en las aulas universitarias en beneficio de la población”, asegura Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En esta ocasión, la UAEH invierte 5.8 millones de pesos del presupuesto universitario, como parte de las acciones de fomento a la lectura, cultura, deporte y educación e invita a las conferencias, talleres, presentaciones de libros, conversatorios, micrófonos abiertos, exposiciones y presentaciones artísticas que se realizarán en la Ciudad del Conocimiento.

Adicionalmente, la UAEH recibe 800, 000 pesos a través del proyecto número 172, presentado y distinguido en el programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2026, lo cual es un orgullo “no tanto por la cantidad, sino por la posibilidad de presentar proyectos culturales que sean reconocidos por el gobierno mexicano”, según comenta el rector.

Asimismo, Octavio Castillo Acosta se entusiasma con la perspectiva de aumentar la afluencia con respecto a la FUL 2025.“El año anterior tuvimos poco más de 148, 000 asistentes presenciales en el Poliforum, con una ampliación geográfica esperamos incrementar el número de asistentes presenciales y visitas a esas actividades híbridas que fue de 5 millones en el periodo de feria”, detalla.

¿QUÉ HABRÁ ESTE AÑO?

La 39° FUL contará con la presencia de personalidades como el científico y divulgador de ciencia Gerardo Herrera (Premio Crónica), Pepe Gordon, Laura Baeza, Elisa Díaz Castelo, Tedi López Mills, Martín Solares, Adam Dickinson y Enrique Serna.También se anuncia la asistencia de Joselo Rangel (Café Tacvba), Luisa Huertas , Alejandro Paniagua, Alberto Chimal, Karla Zárate, Marcela G Robles, Adrián Chávez (@nochaveznada), Rocío Cerón, Fanny del Río, Ernesto Lumbreras, María Baranda, Elma Correa, Adriana Malvido y Jesús Bartolo, entre muchos otros.

Además, se entregarán el “Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades” a la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, el “Reconocimiento Universitario de Fomento a la Lectura ‘Profesor Rafael Cravioto Muñoz’” a Nadia López García y el “Reconocimiento como Profesor Honorario Visitante” al Dr. Filomeno V. Aguilar; así como el “Mérito Editorial Universitario” al Instituto Politécnico Nacional, el “Mérito Periodístico” a El Economista y el “Reconocimiento Universitario al Desarrollo de la Industria Editorial” a la Editorial Anagrama.

Entre las 800 editoriales que se darán cita -Penguin Random House, Anagrama, Siglo XXI, Grupo Planeta, Océano de México y el Fondo de Cultura Económica- sobresale la participación de Ediciones ERA, quienes al momento no han cancelado su confirmación.

“En los próximos meses realizaremos varias ventas de nuestro fondo en librerías, con espacios amigos y en ferias de todo el país, incluyendo joyas de archivo de nuestros primeros años”, dice el comunicado colgado en la página web oficial de Ediciones Era.

GRANDES HITOS

Como ya es tradición, el 6 de septiembre se realizará la 21° Carrera Atlética, que en esta ocasión trazará una ruta de siete kilómetros.

“Esperamos superar los 30 mil registros de participación”, prevé Marco Antonio Alfaro Morales, Coordinador de la División de Extensión de la Cultura y presidente de la FULA nombre del invitado de honor, el Embajador de Filipinas en México, Sr. Arvin Reyes De Leon expresa el agradecimiento por la invitación que sitúa al centro los libros, la cultura y la cooperación académica.

“Al mismo tiempo nos permite presentar más ampliamente a nuestro país como una nación moldeada por las conexiones históricas globales, activamente comprometida con el comercio, el turismo, la iniciativa empresarial, la educación y el intercambio cultural en el presente”, señala.

Destaca que Filipinas y México comparten cuatro siglos de historia entrelazadas y conexiones interpersonales.“La ruta comercial del Galeón de Manila-Acapulco unió a Asia y América a través de nuestras dos naciones, facilitando el intercambio de bienes y personas, el movimiento de ideas, tradiciones, gastronomía, prácticas artísticas y conocimiento”, apunta.

Esta historia compartida se verá reflejada en el pabellón internacional, donde se exhibirá una colección de más de 300 publicaciones, textiles, objetos culturales y referencias turísticas.

Asimismo, durante la FUL 2026 se realizarán conmemoraciones importantes, como los 60 años de Editorial Siglo XXI, 90 años del IPN, un cuarto de siglo de la radio pública universitaria de Hidalgo, el centenario de Jaime Sabines y cuatro décadas del fallecimiento de Jorge Luis Borges.

“No queremos vivir de la nostalgia y de ese pasado tan maravilloso y glorioso que nos honra y que queremos seguir honrando”, expresa Rocío Martínez Velázquez, Directora editorial en Siglo XXI México .

“Lo que queremos preguntarnos por hoy, ¿qué libros hacen falta en el siglo XXI? ¿Qué necesitamos seguir transmitiendo el libro ahora también como resistencia en un mundo tan permeado por la inteligencia artificial, por la rapidez, por la inmediatez?”, continúa.Para ello, considera que se requiere continuar con la producción de escritura, conocimiento y mayor acercamiento con las lectoras y lectores.

“Esa es nuestra nuestra gran apuesta, nuestra apuesta cotidiana y gracias a espacios como esta feria del libro, planeada con tanto entusiasmo y con tantas actividades… qué honor para nosotros, Siglo XXI, estar ahí”, agrega.Para más información sobre la 39° FUL visita la página oficial www.uaeh.edu.mx/ful/2026/