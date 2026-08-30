De la literatura al folclor: La FIL del IPN 2026 une la riqueza de Oaxaca con el arte de Costa de Marfil

IPN El acto de inauguración de la XLIII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional.

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La XLIII Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional (FIL-IPN) 2026 quedó oficialmente inaugurada en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de Zacatenco, consolidándose como uno de los encuentros culturales y académicos más esperados del año y el de mayor convocatoria en el norte de la Ciudad de México.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del Dr. Marco Antonio Sosa Palacios, Secretario de Servicios Educativos del IPN; el Ing. Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado de Oaxaca; el Excmo. Sr. Ddjéron Djèro Robert Djellogba, Embajador de Costa de Marfil; el Prof. Flavio Sosa Villavicencio, Secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca; y el Ing. Miguel Ángel Cortizo Rodríguez, Director de Bibliotecas y Publicaciones del IPN.

Durante el discurso inaugural, las autoridades y organizadores resaltaron la relevancia de fomentar la lectura en la era digital y destacaron el poder indiscutible de las páginas impresas como puentes de diálogo intercultural y generacional. En esta edición número 43, la feria alberga a más de 300 casas editoriales y despliega una variada oferta cultural que incluye presentaciones de obras, conferencias magistrales, talleres interactivos y firmas de autógrafos.

El programa promete una inmersión completa en la riqueza de sus invitados de honor. Costa de Marfil llevará hasta Zacatenco su gastronomía tradicional, literatura y expresiones artísticas representativas. Por su parte, Oaxaca llenará de música de viento de color y fiesta el recinto con sus bailes folclóricos, Guelaguetza, artesanías y los inolvidables aromas de la cocina oaxaqueña, listos para deleitar a los paladares más exigentes en el área gastronómica.

Las instalaciones mantendrán sus puertas abiertas durante los próximos diez días, ofreciendo actividades gratuitas para estudiantes, docentes y el público en general. La FIL-IPN 2026 reafirma así su firme compromiso como el epicentro del libro y la difusión del conocimiento en la capital.