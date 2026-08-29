Estrenos, homenaje a Jaime Sabines y giras nacionales…, prepara la CNT para el segndo semestre del año

Teatro. La presentación de la programación para el segundo semestre de 2026 de la CNT.

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentó su programación para el segundo semestre de 2026 que incluye estrenos, reestrenos emblemáticos, colaboraciones internacionales y una intensa itinerancia por los estados del país.

En conferencia de prensa, la directora artística de la CNT, Aurora Cano, dijo que la temporada es la culminación de una serie de proyectos de largo aliento y un cierre muy importante porque estrenarán el cuarto capítulo del Proyecto Espiral.

Añadió que este forma parte del programa “Habitando a los griegos”, de la línea curatorial Repertorio universal, que para el cierre de la saga estrena Las Euménides, dirigida por Mauricio García Lozano, una propuesta en la que el público es testigo del juicio contra Orestes por el asesinato de Clitemnestra.

El director García Lozano dijo que la adaptación de la CNT “va más allá al permitir al público decidir el veredicto contra el hijo de Agamenón”.

De esta forma, indicó, “la puesta en escena tiene dos posibles finales; se trata fundamentalmente de enfrentar al público, al final de toda la saga, a la disyuntiva de si es posible perdonar o es necesario castigar a Orestes”.

Diez espectadores por función integrarán el tribunal que decidirá el destino de Orestes dentro de las instalaciones de la Sala Héctor Mendoza.

Aurora Cano ratificó su compromiso de promover tel patrimonio dramático y poético como las narrativas contemporáneas, en todo el territorio nacional.

Estrenos y Legado Clásico

En el Teatro del Bosque Julio Castillo, será estrenada Ixtab, escrita por Conchi León y dirigida por la figura teatral Tito Vasconcelos.

La pieza combina la comedia de carpa yucateca con una profunda reflexión sobre la dignidad artística y la prevención del suicidio.

Esta producción representa la quinta entrega del programa Teatro de Arte Mexicano, enfocado en la exploración de la realidad nacional.

Es la primera temporada en la que serán presentadas juntas las cinco producciones del ciclo; Fruto en la sequía, Aleteo, La conversión del diablo y La cumbia del pantano, además de Ixtab.

Poesía y Montajes Internacionales

Los Martes de poesía albergarán la creación colectiva Espero curarme de ti, en homenaje al centenario del nacimiento del poeta Jaime Sabines.

El texto de Estefanía Norato adopta una estructura de falso documental sobre el proceso creativo de los intérpretes ante la lírica chiapaneca.

Por otro lado, será presentado El jardín es para los pájaros, proyecto en colaboración directa con la célebre Comedia Nacional de Uruguay.

Esta propuesta revisita la obra de autoras sudamericanas fundamentales como Delmira Agustini, Idea Vilariño y Marosa di Giorgio, bajo la dirección de Florencia Zabaleta.

Las funciones son los martes de diciembre a las 20 hrs. en la Sala Héctor Mendoza de la CNT, con la participación de su elenco estable, David, Hevia, Octavia Popesku, Olivia Lagunas, Georgina Arriola Martínez, Mireya González y Fernando Sakanassi.

Reestrenos y Homenajes Destacados

Aurora Cano señaló que entre las reposiciones destaca El diccionario, pieza de Manuel Calzada Pérez, dirigida por Enrique Singer que retrata la vida de María Moliner.

El montaje ofrecerá una función especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la participación de la primera actriz Luisa Huertas.

En tanto, el Colegio Nacional albergará Conferencia sobre la lluvia, monólogo a cargo del actor de número Arturo Beristain para festejar a Juan Villoro.

Presencia en Estados y Sedes Regionales

Cano informó que la CNT mantendrá un diálogo directo con la República a través de funciones en estados como Campeche, Yucatán, Baja California, Guanajuato, Querétaro y Jalisco.

Obras consagradas como Misantropías, Prendida de las lámparas y Los empeños de una casa, recorrerán recintos icónicos como el Teatro Principal durante el Festival Cervantino.

Además, el programa descentralizado En compañía de la Compañía detonará coproducciones con agrupaciones de Tijuana, Oaxaca, Saltillo y Morelia para fortalecer el tejido profesional local.