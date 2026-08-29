“Tonos y sombras” muestra la memoria y espiritualidad afromexicana en en la Costa Chica, de Guerrero

Muestra. Algunas de las obras de exposición en el MNA.

Conceptos, miradas y memorias sobre la cultura afromexicana se despliegan con una variada gama de colores y técnicas pictóricas en la exposición Tonos y sombras, del artista plástico Baltazar Castellano Melo (Guerrero,1983), inaugurada en la galería del Museo Nacional de Antropología (MNA).

“Las comunidades afromexicanas son protagonistas de la historia y del presente de México. Con Tonos y sombras, el Museo Nacional de Antropología abre un espacio para reconocer, desde la mirada de Baltazar Castellano Melo, la memoria, la espiritualidad y los saberes que la Costa Chica ha preservado y transformado a lo largo de generaciones; una herencia viva que amplía nuestra comprensión de la nación plural que somos”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Con una muestra que plasma las tradiciones y creencias vigentes en la Costa Chica de Guerrero, se celebró la Noche de Museos en el recinto más visitado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dependencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Mediante 46 obras, que exaltan los aspectos más entrañables y característicos de este grupo étnico, la exhibición ofrece un recorrido por escenas y motivos que perpetúan el ecosistema y la cromática del territorio referido.

“La colección habla de la lucha y la identidad, de la resistencia a partir del territorio del pueblo costeño, aspectos asociados a la imaginería y a los materiales utilizados en mis obras”, puntualizó Baltazar Castellano en el acto inaugural, en el que estuvo acompañado del director del MNA, Antonio Saborit García-Peña.

El autor agradeció la presencia y participación de sus padres y hermanos, quienes fueron fundamentales para la recolección de madera de diferentes tipos de árboles, así como de metales, tierra, carbón y otros materiales utilizados que reúnen la colectividad del pueblo.

“Cada pieza implicó realizar una investigación profunda sobre el misticismo y memoria de mis ancestros, de lo profundo e inmenso de la Costa Chica. El proceso histórico del pueblo negro está estrechamente vinculado al territorio y al tono, un proceso ritual en el que se establece una conexión eterna entre una persona y un animal, el cual otorga protección al humano”, explicó.

Muestra. Otra de las obras.

Asimismo, el artista expresó su interés por mostrar mediante la resiliencia de las y los afromexicanos, la cual deja constancia de una travesía que forma parte de la historia nacional. “Creo que a partir de las artes plásticas y la libertad de expresión podemos contribuir a forjar una identidad y reconocimiento del pueblo negro”.

Un recorrido entre tradición y saber ancestral

Los núcleos temáticos de la exposición incluyen una presentación del autor con tres obras que lo identifican, mediante un autorretrato en el que se percibe su vastedad cromática y la fineza de cada pincelada. Enseguida, aparece una selección de máscaras que aluden al mundo de los espíritus y los ancestros en forma de diablos, así como a los tonos de la región.

En la cosmología guerrerense el tono hace referencia a una fuerza espiritual o un doble animal místico con el que el ser humano establece un vínculo inalterable; mientras que las sombras son los diablos, por ello, el juego de palabras en el título. Son una guía en el sistema de creencias de la costa guerrerense y el tema central de la exhibición.

En la parte final del recorrido se integran la religión y el conflicto como aspectos de la vida en la costa. Las creencias y la religiosidad establecen la pauta para las fiestas y celebraciones, en las que la música, la danza y la indumentaria ocupan un lugar significativo para la colectividad costeña.

Baltazar Castellano se ha consolidado como un representante dentro del movimiento artístico actual que, con la agudeza de su trazo, confronta la memoria cultural para preservar las costumbres y creencias afromestizas de un grupo que es parte del mosaico cultural nacional.

La muestra estará vigente en la Galería del primer piso del MNA hasta el 8 de noviembre de 2026. La entrada es gratuita al público.