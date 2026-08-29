Una Historia Global del Arte

Argentic Rhod Rothfuss, ensayo en la Revista Arturo, 1944, que anticipa este Marco Recortado de Raúl Lozza, 1945, adelantado este a los Shaped Canvas de Frank Stella de 1960. Chicos de la Universidad de Houston revisando la Revista MADI en el ICAA Documents Project; abajo, su sitio web. Catálogo 1ra Bienal de La Habana, 1984; Groys, libro referido de 2010 y sitio web del Archivo Wen Pulin. (Fotos Eduardo Egea, M.Marks y fuentes citadas.)

En el siglo XXI se está consolidando una súper historia global del arte que conjunta artistas, teoría, historia, curaduría, institucionalización y mercado; si bien, Europa y Estados Unidos han aportado muchos procesos y artistas del Arte Moderno y Contemporáneo global; otras innovaciones vienen de la post periferia.

Europa y Estados Unidos coleccionan, estudian en universidades, curan, conservan y legitiman arte de todo el mundo: El ICAA Documents Project, 2002, del Internacional Center for the Arts of the Americas, ICAA del Museum of Fine Arts, Houston, MFAH, tiene el más importante archivo de textos sobre arte del Siglo XX y XXI de América Latina. La Colección Patricia Phelps de Cisneros, CPPC, donó al MoMA, Ny, en 2016, 150 obras y dio pie a un centro de estudios de Arte Moderno Latinoamericano en el MoMA. El archivo de Wen Pulin en la Universidad de Cornell documenta 360 horas de vídeo (1985-90’s) con los primeros Performances e Instalaciones del arte en China.

Caso inusual, una feria de arte como Independent, Ny, cultiva desde 2009 la historiografía del arte; y aun cuando el modelo Bienal está en crisis, como en la Bienal de Venecia, 1895, Carnegie, 1896, São Paulo, 1951, Estambul, 1987, Gwangju, 1995; la Documenta de Kassel, 1955, etc.; estos eventos han cooperado a la circulación y legitimación global de arte e ideas, como Johannesburgo en 1995 y 97 y La Habana, I a la V, 1984-94.

Un historiador como Boris Groys ha sido un puente fundamental entre Rusia y Occidente para visibilizar al arte clandestino de los Conceptualistas de Moscú. Movimientos de los 50’s y 60’s como Jikken Kōbō, Gutai, Mono-ha, Hi-Red Center, etc. se adelantan o igualan a Occidente y Reiko Tomii y Miwako Tezuka fundan PoNJA-GenKon en 2003, red global de discusión sobre arte japonés.

¿Existen ejemplos similares en el arte de África, Medio Oriente o la India?. Éste abierto e incompleto vistazo, no sólo revela el influjo del mercado y el poder político y diplomático y la obligada libre circulación del conocimiento en arte y cultura; 3 elementos que alimentan en la Era de la Información a la Inteligencia Artificial y la construcción de una epistemología, historia y archivos globales del arte.

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