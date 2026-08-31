Gioconda Belli gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026

Belli La nicaragüense Gioconda Belli, premio de la Feria del Libro de Guadalajara 2026. (efe)

La escritora nicaragüense, Gioconda Belli, ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por ser “una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”, anunció Carmen Alemany, portavoz del jurado.

Alemany reveló que el jurado eligió por unanimidad a la autora por haber creado una obra “con una expresión directa y cotidiana” que ha revitalizado “la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino” y ha logrado aunar en su poesía “la dimensión sensorial y la conciencia política” junto con “lo íntimo y lo colectivo”.

“Belli ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de México y Nicaragua, y que ha influido en varias generaciones de escritores y lectores”, señaló el acta del jurado.La escritora nicaragüense, de 77 años y quien vive exiliada en Madrid desde 2020, es autora de obras como La mujer habitada (1988), “El país de las mujeres” (2010) y “Las fiebres de la memoria” (2018).