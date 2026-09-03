FCE celebra la literatura con Venta Nocturna y la #NocheDeLibros en CDMX

El Fondo de Cultura Económica (FCE) realizará este jueves 3 de septiembre su Venta Nocturna y la llamada #NocheDeLibros, una jornada dedicada a la literatura que reunirá descuentos, presentaciones editoriales, firmas de libros, charlas, música y distintas actividades para los lectores.

El encuentro se llevará a cabo de las 17:00 horas a la medianoche en la librería Octavio Paz del FCE, ubicada en avenida Miguel Ángel de Quevedo número 115, en la colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La actividad busca convertirse en un espacio de encuentro entre lectores y libros, con una oferta que incluye obras de distintos géneros y autores, además de títulos que ponen en el centro la escritura y las aportaciones de las mujeres a la literatura y la vida social.

Entre las obras disponibles se encuentra Ellas tienen la palabra. Las mujeres y la escritura, de Noni Benegas, una antología poética que reúne textos de 41 autoras y propone un acercamiento a las distintas formas en que las mujeres interpretan y representan el mundo a través de la poesía.

También destaca Mujeres que se organizan. La lucha de las mujeres en México, de Esperanza Tuñón Pablos, un recorrido histórico por las aportaciones políticas y sociales de las mujeres en el país, desde el Porfiriato hasta otros momentos de su organización y participación colectiva.

El catálogo del FCE también cuenta con obras de escritoras mexicanas reconocidas, entre ellas una antología dedicada a Guadalupe Dueñas, así como títulos de autoras vinculadas con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes.

Además de la posibilidad de adquirir libros con descuentos, la jornada contempla actividades para acercar a los asistentes a escritores, editores y otros participantes del ámbito literario, en una celebración que busca extender el vínculo entre los lectores y las historias que forman parte del catálogo del Fondo de Cultura Económica.

La #NocheDeLibros se realizará únicamente este 3 de septiembre, por lo que los interesados podrán acudir a la librería Octavio Paz a partir de las 17:00 horas y permanecer hasta la medianoche para aprovechar la programación y las promociones de la Venta Nocturna.