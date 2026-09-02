Radiografía de Juventud Mexicana, XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven toma el Museo Carrillo Gil

El objetivo es ampliar el alcance del certamen para que no se limite únicamente a la exhibición física de las piezas, sino que funcione para jóvenes creadores —

Arte Joven Museo Carrillo Gil Becerril Zambrano explica uno de los cuatro núcleos conceptuales de la exhibición frente a piezas seleccionadas de la colección pública nacional. (Gerardo González Acosta)

Para estimular la generación de arte y artistas jóvenes en México, la Coordinación Nacional de Artes Visuales del Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, presentaron la exposición del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ), que incluye 39 obras seleccionadas de 36 creadores emergentes menores de 30 años.

La inauguración al público será este jueves 3 de septiembre de 2026 en el MACG y estará abierta hasta el 10 de enero de 2027.

Reto Pedagógico del Arte

Arte Joven Museo Carrillo Gil Representación artística que critica la producción de maíz transgénico, ejemplo del dinamismo matérico de los creadores menores de 30 años. (Gerardo González Acosta)

Emil Becerril Zambrano, curador de la exposición, dijo que organizó las piezas en cuatro núcleos temáticos, suspensión, especulación, desgaste y acumulación, que exploran desde la experimentación matérica hasta problemáticas sociales contemporáneas como la migración forzada y la violencia.

Las obras de la muestra involucran disciplinas como arte objeto, dibujo, fotoescultura, fotografía, instalación, pintura y video.

Al responder a Crónica sobre la Educación Artística, dijo que desde su experiencia también como docente, no descalifica la Inteligencia Artificial, sino que le interesa analizar cómo esta tecnología afectará e interactuará con los procesos de producción artística en el futuro.

Becerril Zambrano reveló que la Ciudad de México tiene un peso muy importante en la generación de arte joven porque concentra la mayor oferta educativa en el área.

Sin embargo, para ilustrar la diversidad geográfica de esta edición del encuentro, resaltó que el XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven cuenta con la participación de artistas de 16 estados diferentes de la República.

Entre estos mencionó al Estado de México, entidad de origen de los artistas galardonados César Eduardo Pedrosa y Patricia Fuentes; Morelos, estado natal de la artista ganadora María Enríquez; Tabasco, de donde es originaria la ganadora Leticia Vázquez, y donde se grabó un video sobre la construcción del territorio del sureste mexicano.

También Oaxaca, generador de una pieza inspirada en una práctica de culto local; Guanajuato, asociado en la muestra con una obra que aborda la violencia sociocultural; Durango, ralacionado a la zona de la Laguna y a una obra experimental grabada en formato Super-8; Tlaxcala, entidad conectada con una obra sobre la contaminación de plantas potabilizadoras.

Igualmente mencionó a Quintana Roo, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, y Zacatecas.

Formación Virtual y Acompañamiento para Creadores

Arte Joven Museo Carrillo Gil Becerril y Macías detallroan la apertura del nuevo programa de formación virtual pensado para acompañar a los artistas emergentes de los estados. (Gerardo González Acosta)

Valeria Macías Rodríguez, directora general del MACG, anunció que la institución impulsará un programa pedagógico virtual para fortalecer la formación de artistas en todo México y descentralizar el acceso a la crítica institucional.

“El objetivo principal es ampliar el alcance del certamen para que no se limite únicamente a la exhibición física de las piezas, sino que funcione como un dispositivo de acompañamiento para jóvenes creadores de diversas regiones de México”, explicó.

Dijo que el programa abarca dos dinámicas principales; la primera es el seminario de formación virtualcomo espacio de reflexión sobre procesos artísticos orientado a creadores en formación de distintas entidades del país.

Añadió que en esto un aspecto clave es que estos seminarios en línea serán conducidos por artistas de amplia trayectoria y formación pedagógica que están “deslocalizados, es decir, que trabajan en universidades fuera de la capital, en el interior de la República”.

La otra dinámica serán jornadas de revisión de proyectos artísticos a través de sesiones de acompañamiento y retroalimentación se llevarán a cabo en las instalaciones del Museo de Arte Carrillo Gil.

Dijo que la meta de esta iniciativa es impulsar las trayectorias de los creadores emergentes y convertir al museo en un espacio de reunión, producción y generación colectiva de conocimiento.

Detalló que la convocatoria para participar en estas actividades será difundida próximamente a través de los canales de comunicación y las redes sociales del museo.

Arte Joven Museo Carrillo Gil La Migración forzada, con sus dolores y complejidades, en esta magnífica obra de un joven artista emergente. (Gerardo González Acosta)

Este evento conmemora los 60 años del concurso, y reafirma su papel como plataforma fundamental para el arte juvenil contemporáneo y la creación de una colección pública nacional.

La exposición del XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven permanecerá en exhibición desde este 3 de septiembre hasta el 10 de enero de 2027, en el Piso 3 del Museo de Arte Carrillo Gil, en Avenida Revolución núm. 1608, colonia San Ángel, CDMX, de martes a domingo, de 10 a 18 horas.

Radiografía de Juventud Mexicana, XLVI Encuentro Nacional de Arte Joven toma el Museo Carrillo Gil