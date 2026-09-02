El Circuito Cervantino llegará a 16 estados; participan 39 agrupaciones

Cervantino. La presentación del programa del Circuito Cervantino.

El rescate de identidades originarias de distintos países, género y la relación con la tecnología son algunos temas que sobresalen en la oferta del programa Circuito Cervantino 2026, que llevará a 39 agrupaciones a 16 estados.

“Se lleva a cabo del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2026, se extiende un poco más, antes y después del propio Festival Internacional Cervantino (FIC), que es del 3 al 18 de octubre en Guanajuato. Por supuesto, aprovecho también para invitarles a que se acerquen, siempre hay algunas cosas que sólo se presentan en Guanajuato”, apunta la directora general de Circuitos y Festivales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Valeria Palomino.

En el marco del 54 FIC, la CDMX contará con actividades en el Palacio de Bellas Artes, el Centro Cultural del Bosque, el Jardín Escénico, así como un programa especial en el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural Helénico y el Complejo Cultural Los Pinos.

Música, danza, ópera, teatro, circo, artes visuales y propuestas multidisciplinarias constituyen una oferta dirigida tanto a públicos especializados como a públicos familiares.

PARTICIPACIÓN ESTATAL

Los estados que participan en esta ocasión son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco Michoacán, Morelos, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

“Cada sede paga sus cosas, nosotros no le pagamos a nadie, depende de sus propios presupuestos, lo que nosotros a veces hacemos es apoyar”, comenta Fernanda Núñez López, Directora de Circuitos Culturales.

Al terminar la conferencia en la que se anuncian los detalles del programa que lleva a distintos estados de la república una parte de la oferta cervantina, la Directora de Circuitos Culturales informa que hacen llegar un correo con toda la información a las instituciones pertinentes de cada estado y éstas solicitan los eventos que les interesan, además de financiar los gastos correspondientes.

“Ayudamos con pequeños detalles”, describe, como conseguir transporte y contactar con los artistas, “lo ponemos a negociación de ellos, a veces dicen sí a veces no…”, continúa.

“Más que tener un presupuesto, lo que hacemos es facilitar y ayudar a negociar a las compañías con los artistas”.

-¿Qué estrategias hay para ir sumando más estados a los circuitos del Cervantino?

“La propia programación nos ayuda mucho, depende mucho. Vamos creciendo porque nos van llegando diferentes aliados”, responde y señala que los chats de mensajería y la relación con promotores culturales son los principales canales de comunicación y aproximación con los estados.

“Un poco es como de palabra en palabra, aparte de que a las instituciones estatales de cultura de los 32 estados les llega la programación que tenemos y ya ellos deciden si conviene, si quieren, si les quedan las fechas”, agrega.

INVITADOS DE HONOR

La agregada cultural de la Embajada de Francia en México, Amaya Ducru recuerda que la presencia de Francia como país invitado del FIC celebra los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Este bicentenario no debe ser solamente una celebración de nuestra historia común, es también una oportunidad para mirar hacia adelante y fortalecer los vínculos que queremos construir para los próximos años”, expresa.

“Por eso hemos querido construir esta programación junto con nuestros socios mexicanos. Nuestra ambición es clara, que las obras circulen, que los artistas se encuentren y que los públicos puedan descubrir nuevas propuestas ahí donde viven. El circuito cervantino ofrece precisamente esa posibilidad. La programación no se queda en Guanajuato”, añade.

En ese sentido, la directora general de Circuitos y Festivales, Valeria Palomino opina que el festival es una herramienta de diplomacia importante. Si bien no existen “asociaciones” con embajadas, asegura que hay “uniones con varias embajadas que de una forma o de otra, nos apoyan”.

“Siempre tenemos muy buena recepción en las embajadas y demás países porque el festival tiene una enorme tradición, es muy conocido en todo el mundo y prácticamente, bueno, casi siempre quieren participar, así que sí, sin duda se vuelve un siempre un tema de conversación a nivel diplomático con otros países”.

La programación del Circuito Cervantino integra las participaciones de Mondo Cane con Mike Patton, (LA)HORDE, Leïla Ka, Rita Donte, Tamara Cubas, la DJ Debit, la Santísima Voladora, el Ensamble Pygmalion, Olivier Normand y Kotaro Fukuma.

La Ópera de Bellas Artes presentará “Adriana Mater”, de Kaija Saariaho; la puesta en escena de Tosca, de Giacomo Puccini a cargo de la Compañía Nacional de Ópera con la participación del Coro y la Orquesta del Palacio de Bellas Artes.

Para más información del Festival Internacional Cervantino y/o del Circuito Cervantino, consulta la página del FIC (festivalcervantino.gob.mx), así como seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura en X (@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).