Oferta cultural de la UNAM del Agenda 7 al 13 de septiembre de 2026

UNAM La cantante Mélodie Michel se presenta el sábado 12 alas 6 pm, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario.

Artes visuales

Festival CulturaUNAM

Manifesto

De Julian Rosefeldt

El artista y cineasta alemán Julian Rosefeldt, se vale del cine, la instalación y la performance en esta videoinstalación de 13 canales protagonizada por Cate Blanchett. La actriz australiana encarna a una serie de personajes de contextos diversos —una maestra, una presentadora de noticias, una obrera, una titiritera y una persona sin hogar, entre otros— para interpretar fragmentos de manifiestos artísticos de los siglos XX y XXI. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, suprematismo, Fluxus y situacionismo, entre otras corrientes, cobran vida en una obra que recupera el espíritu original y provocador de aquellos textos, y plantea una pregunta que no ha envejecido y sigue sin respuesta: ¿puede el arte todavía transformar nuestra manera de mirar el mundo?

Hasta el 6 de diciembreMartes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm;jueves | 10 am-8 pm; sábados | 11 am-8 pm;domingos | 11 am-6 pmMuseo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)festival.culturaunam.mx$60 (consulte descuentos)ENTRADA LIBRE a cualquier estudiante

Música

Música de cámara

Cuarteto Orión

Ángel Herrera, corno francés

El novel Cuarteto Orión y el cornista Ángel Herrera presentan Relatos del corno, un recorrido por las distintas etapas del repertorio creado para este instrumento, en específico del siglo XVIII y hasta el XX. El programa reúne obras de Bach, Mozart, Glière, Strauss y Beethoven, y permite apreciar las posibilidades expresivas del corno francés, tanto en diálogo con las cuerdas como en su rol de solista.

Jueves 10 | 8 pmSala Carlos ChávezCentro Cultural UniversitarioInsurgentes Sur 3000, CUmusica.unam.mx$50*

Música antigua

Neige pens’art

Dios, el amor y los otros en el Medioevo occidental

La cantante Mélodie Michel encabeza este proyecto interdisciplinario dedicado a explorar la música antigua desde una perspectiva escénica y visual. El programa transita por obras de Hildegarda von Bingen, Jaufré Rudel, Marcabru, Peire Vidal y Guillaume de Machaut, además de incluir piezas de las Cantigas de Santa María y música instrumental procedente de manuscritos medievales franceses e ingleses. Algunas obras serán ejecutadas mientras se realizan ilustraciones in situ.

Sábado 12 | 6 pm Sala Carlos Chávez Centro Cultural Universitario Insurgentes Sur 3000, CUmusica.unam.mx$100*

Música antigua

Ensamble Novum Antiqua

La mitología clásica es el punto de partida de este recital, que reúne las cantatas Pan et Syrinx, de Michel Pignolet de Montéclair, y Actéon, de Joseph Bodin de Boismortier. El programa se completa con canciones de Henry Purcell y Le Badinage, de Marin Marais, en lo que se plantea como un recorrido por las posibilidades dramáticas y narrativas de la música antigua.

Domingo 13 | 12 pmAnfiteatro Simón BolívarJusto Sierra 16, Centro Históricomusica.unam.mx$100*

Danza

Belona

Diana Fernández, dirección

Compañía Sensodanza

La guerra se convierte en un tablero invisible en el que los cuerpos avanzan, obedecen, resisten y caen. Bajo la dirección de Diana Fernández, la compañía Sensodanza mezcla baile, teatro e imagen para explorar la idea de cómo la violencia se instala en la vida cotidiana: en las reglas que dividen, en la construcción del enemigo y en la normalización del conflicto. Belona pone al cuerpo en el centro de estas tensiones y plantea la posibilidad de romper, a través de él, las dinámicas que sostienen la violencia.

Viernes 11 | 8 pm, sábado 12 | 7 pm y domingo 13 | 6 pmSala Miguel CovarrubiasCentro Cultural UniversitarioInsurgentes Sur 3000, CUdanza.unam.mx$100*

Teatro

33 Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU)

El Centro Cultural Universitario albergará la edición número 33 del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que este año toma como eje el concepto “ternura radical”: una invitación a replantear los vínculos, el cuidado y las formas de convivencia que van desde lo sensible, lo colectivo y lo afectivo. A lo largo de 11 días el festival exhibirá 25 propuestas escénicas, las cuales fueron elegidas entre 161 proyectos recibidos. Asimismo, habrá talleres, lecturas dramatizadas, conferencias y otras actividades. Entre las propuestas internacionales destaca Caperucita en Manhattan, adaptación escénica de la novela de Carmen Martín Gaite, con dramaturgia y dirección de Lucía Miranda, y cuya producción corrió a cargo del Teatro de La Abadía de Madrid. La puesta en escena cuenta la historia de Sara Allen, una niña de 10 años que vive en Brooklyn y cuyo mayor deseo es ir sola a Manhattan para llevarle a su abuela una tarta de fresa. La puesta combina actuación, música en vivo y una mirada contemporánea sobre una novela publicada en 1990.

Jueves 3 al domingo 13 de septiembre

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria

Entrada libre, cupo limitado

Programación completa: ⁠teatrounam.com.mx/teatro/fitu33