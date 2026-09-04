“Arqueología en apuros”, el programa para niños del INAH, estrena su quinta temporada

INAH Con duración de 15 minutos, los ocho capítulos de esta temporada invitarán a profundizar en los temas: El tzompantli desde la mirada de los niños, Coateocalli: la cárcel de los dioses extranjeros, El secuestro de los artistas mayas, La otra teoría sobre el inframundo y Los antiguos mexicas ¿se enamoraban? (INAH)

El mundo de la arqueología es explorado por niñas y niños en el proyecto audiovisual “Arqueólogos en apuros”, una producción de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que estrenará su quinta temporada por INAH TV , el 5 de septiembre de 2026.

Impulsada por la Coordinación Nacional de Arqueología, este año la serie apuesta por un nuevo formato en el que se construye un diálogo entre las infancias y especialistas, para reflexionar de manera colectiva sobre la vida en el México prehispánico.

Así lo informó el titular de la Dirección de Estudios Arqueológicos, Jaime Delgado Rubio, al recordar que la iniciativa surgió en 2019, como actividad recreativa para presentar los hallazgos e investigaciones más recientes de la Zona Arqueológica de Teotihuacan, en las escuelas aledañas al sitio patrimonial.

Esa primera experiencia, dijo, se realizó simulando un noticiario, con títeres como reporteros, y fue tal el éxito que, tiempo después, se decidió integrar a las y los niños en la conducción para que tuvieran un rol activo dentro de la iniciativa.

“Los temas abordados en cada episodio son elegidos por los infantes, de acuerdo con las inquietudes que tienen sobre las antiguas civilizaciones”, explicó al adelantar que lo novedoso de esta edición es que ahora las niñas y niños van a opinar, “de manera que sus teorías e ideas se contrastan con las de los especialistas, y resulta interesante que, en muchas ocasiones, cuando se trata de utilizar el sentido común, ambos coinciden”.

Delgado Rubio refirió que la experiencia de trabajar con infantes ha sido enriquecedora y educativa para todas las personas que participan, pues a través de sus preguntas se teje una red de conocimiento.

Con duración de 15 minutos, los ocho capítulos de esta temporada invitarán a profundizar en los temas: El tzompantli desde la mirada de los niños, Coateocalli: la cárcel de los dioses extranjeros, El secuestro de los artistas mayas, La otra teoría sobre el inframundo y Los antiguos mexicas ¿se enamoraban?

Los últimos tres episodios girarán en torno a: ¿Qué jugaban los niños y niñas teotihuacanos?, ¿existió el sacrificio humano consciente y asumido?, y la pista del Chac Mool.

Se contará con la participación de los investigadores Eduardo Matos Moctezuma, Miguel Pastrana Flores, Luis Alberto Martos López, Catharine Good Eshelman, Marie-Areti Hers, Manuel Gándara Vázquez y Blanca Cárdenas Carrión, entre otros especialistas en disciplinas antropológicas.

Aunado a ello, resalta la aparición de sus tres marionetas, personajes que acompañan la narración del programa, para reforzar el sentido didáctico del proyecto: Kelly Importa, reportera de campo; Teoreto de la Piedra, arqueólogo especializado, y Opuntio Espinoza, reportero verde.

En esta ocasión se visitaron escuelas primarias de los municipios de Acolman, Teotihuacán y Texcoco, del Estado de México, así como de la Ciudad de México, Chiapas e Hidalgo.

Cada semana se estrenará un episodio, los sábados por el canal de YouTube de INAH TV, espacio en el que también pueden disfrutarse los 30 episodios de las temporadas anteriores.