El Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai recibe la Gran Cruz del Mérito alemana

Nobel. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y el Premio Nobel de Literatura de 2025 László Krasznahorkai.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, entregó este martes la Gran Cruz del Mérito con Estrella de la Orden del Mérito de la República Federal al Premio Nobel de Literatura de 2025 László Krasznahorkai.

En su discurso, Steinmeier resaltó que las novelas del húngaro Krasznahorkai, que también posee la nacionalidad alemana, están pobladas de personajes “misteriosos”, de “fantasiosos, locos y soñadores” que sin embargo comprenden el mundo y el secreto de la vida.

“Nos hacen prestar atención, nos enseñan a ver, sobre todo a las personas: cómo son y cómo quieren ser, cómo van errantes y aún así encuentran caminos. Y estos libros son como una protección ante un mundo sin sorpresas, vacío de secretos, muerto”, señaló el presidente.

Steinmeier también aludió a las frases casi interminables que caracterizan la prosa de Krasznahorkai, que según dijo pueden abarcar capítulos enteros.“Parece haber en esta obra una especie de miedo ante el final”, dijo, y comparó este rasgo con un “seguro de vida”, pues mientras el autor sigue hablando, la vida prosigue, mientras que el punto es un final definitivo, semejante a la muerte.

El presidente alemán resaltó que el segundo Nobel de Literatura húngaro tras Imre Kértesz se enmarca, igual que otros escritores magiares, en el legado que dejó el Imperio austrohúngaro, de cuyas antiguas regiones surgieron también recientemente galardonados germanoparlantes como Herta Müller, Elfriede Jelinek y Peter Handke.

Estos y muchos otros pertenecen a un cosmos en el que “el apocalipsis es siempre algo más negro, el amor algo más frágil, la crítica algo más sarcástica y la melancolía algo más melancólica que en otras literaturas”, resumió Steinmeier.