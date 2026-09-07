María Dueñas recuerda el origen de El tiempo entre costuras en el Hay Festival

María Dueñas llegó al Hay Festival Querétaro para conversar sobre El tiempo entre costuras, la novela que en 2009 transformó su vida y la convirtió en una de las escritoras españolas más leídas de las últimas décadas.

María Dueñas (Cortesía)

“Yo jamás imaginé que mi vida cambiaría tras escribir una novela”, señaló la autora, quien antes de dedicarse por completo a la literatura desarrolló durante más de dos décadas una carrera como profesora de Filología. Su incursión en la escritura comenzó, precisamente, sin la intención de convertirse en una profesión.

Dueñas contó que se propuso escribir la historia de una mujer que añora una máquina de escribir y que, a partir de una serie de circunstancias, termina involucrada como espía durante la Segunda Guerra Mundial. Así nació El tiempo entre costuras, protagonizada por Sira Quiroga, una joven modista que abandona Madrid y termina en el norte de África, donde su vida toma un rumbo completamente inesperado.

Publicada en 2009, la novela pasó rápidamente de ser un proyecto personal a convertirse en un fenómeno editorial. La historia fue traducida a más de 25 idiomas y posteriormente llegó a la televisión en una adaptación que amplió todavía más el alcance de la obra.

Para Dueñas, aquel éxito significó también el inicio de una nueva vida. Lo que había comenzado como un pasatiempo terminó desplazando su carrera académica y convirtiéndose en su actividad principal. Desde entonces, ha construido una trayectoria literaria en la que la historia, los desplazamientos y los personajes enfrentados a circunstancias extraordinarias ocupan un lugar central.

La escritora también habló sobre la migración, uno de los temas que atraviesan buena parte de sus historias. Más allá del viaje físico, explicó su interés por la experiencia de quienes abandonan un lugar sin tener la certeza de que podrán regresar.

En ese sentido, sus personajes suelen encontrarse entre dos mundos, obligados a reconstruir su identidad lejos de aquello que conocían. La idea de no volver —ya sea por decisión propia o porque las circunstancias lo impiden— se convierte así en una preocupación recurrente en su literatura.

Dueñas llegó al festival queretano también para hablar de su novela más reciente, Por si un día volvemos, publicada por Planeta, y de la manera en que, después de varios libros, continúa explorando personajes marcados por la historia, la memoria y los cambios que provoca dejar atrás un lugar.

A más de una década de la publicación de El tiempo entre costuras, la autora reconoce que aquella primera novela no solo cambió la vida de su protagonista, sino también la suya. La mujer que comenzó escribiendo una historia por curiosidad terminó encontrando en la literatura una nueva profesión y una forma de mirar el mundo.