Concierto de El Universo de Hans Zimmer: ¿Cuándo se presentará y dónde comprar boletos para la orquesta sinfónica en la UNAM?

Festival Cultura UNAM Sinfónica de Minería ofrecerá tributo a Hans Zimmer, conocido por su trabajo en películas como Duna. (cuartoscuro y IMDb)

La UNAM llevará a cabo un tributo a la música de Hans Zimmer en la Ciudad de México. Descubre cuándo será el concierto y cómo adquirir tus boletos.

¿Quién es Hans Zimmer?

Hans Zimmer es un compositor alemán cuyo trabajo se ha centrado principalmente en el cine. Al nivel de John Williams y Ennio Morricone, Zimmer ha creado algunos de las bandas sonoras más reconocidas de la gran pantalla.

Su trabajo comenzó a ser reconocido desde las décadas de los ochenta y noventa, cuando compuso para películas como Rain Man y Thelma y Louise. Su salto a la fama, sin embargo, ocurrió cuando ganó el Óscar a Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en El rey león.

A partir del año 2000 tuvo una carrera prolífica, participando en éxitos de taquilla como Gladiador y El código Da Vinci. Trabajó también en algunos clásicos animados de Dreamworks como Kung Fu Panda e incluso llegó a formar parte del soundtrack de videojuegos como Call of Duty: Modern Warfare 2.

Es conocido por su frecuente colaboración con el director Christopher Nolan, con quien ha trabajado en películas como La trilogía del Caballero de la Noche, Inception, Interestelar y Dunkerque.

Además de su icónica música para Batman, sus temas épicos han servido de ambientación para héroes como Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe, James Bond en Sin tiempo para morir y Superman en El hombre de acero.

De manera más reciente, trabajó en la película F1 y en la trilogía de Duna. Esta última le mereció su segundo premio Óscar.

La música de Hans Zimmer en concierto: ¿Cuándo será la presentación en la CDMX?

Como parte del Festival Cultura UNAM, la Orquesta Sinfónica de Minería rendirá tributo a la obra de Hans Zimmer ofreciendo una orquesta que recorrerá las contribuciones musicales del compositor alemán al séptimo arte. El evento titulado “El Universo de Hans Zimmer” estará dirigido por Raúl Aquiles Delgado y contará con la narración de Juan Arturo Brennan.

El evento se llevará a cabo el martes 29 de septiembre a las 22:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria. Puedes adquirir tus boletos en taquilla o a través de la página de la Academia de Música del Palacio de Minería.