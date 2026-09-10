“Miradas de la fotografía contemporánea francesa”, una de las exposiciones en Fotoseptiembre

Fotoseptiembre. Una de las fotos de Robin Lopvet .

En el marco de la Gran Fiesta Franco-Mexicana y de Fotoseptiembre. Festival Internacional de Fotografía de México 2026, el Centro de la Imagen, la Embajada de Francia en México y el Instituto Francés de América Latina han organizado un programa de actividades, curado por Niccolò Hébel, entre las que destacan dos exposiciones:

La primera es la muestra colectiva Miradas de la fotografía contemporánea francesa, inaugurada el 8 de septiembre en Centro de la Imagen, que ofrece un panorama intergeneracional de la evolución del arte de la lente en Francia, desde fotógrafos monumentales hasta jóvenes promesas, con motivo de los 200 años de la fotografía.

“La fotografía ocupa un lugar singular en la historia del arte: desde los primeros experimentos de Nicéphore Niepce y de Louis Daguerre en Francia, no ha dejado de trascender fronteras, renovar nuestras miradas y permitirnos comprender mejor el mundo que nos rodea”, dijo la Embajadora Delphine Borione, en la apertura de Fotoseptiembre.

Miradas de la fotografía contemporánea francesa presentará obras de 12 artistas: Harry Gruyaert, pionero de la fotografía europea en color; Olivier Culmann, que indaga las tensiones entre libertad y condicionamiento; el reconocido internacionalmente Antoine d’Agata, que explora los límites humanos desde el tabú, el sexo, las adicciones y la violencia; Claudine Doury, quien documenta el paso de la infancia a la edad adulta; Noémie Goudal, quien hace un recorrido entre culturas, medios y soportes, y Mahé Elipe, con especial interés en historias protagonizadas por mujeres.

Otros artistas son: Celine Croze, la cual aborda cuestiones sociales y el cuerpo como territorio; Robin Lopvet, que señala el desperdicio y las relaciones en una sociedad consumista en su serie D.O.G.S. (Dangerous Objects Growing in the Sky); Julie Joubert, quien revela la fraternidad, la virilidad y la intimidad de La Legión Extranjera; Cédrine Scheidig con su análisis de los imaginarios caribeños que trascienden fronteras; Zoé Aubry, que plasma cuestiones de la economía de la atención, la resistencia a los sistemas de poder y opresión, y Rima Samman, cuyos filmes han sido premiados en festivales y proyectados en museos o cines.

La segunda muestra es El instante Ronis, donde el espectador puede apreciar del 10 de septiembre al 25 de octubre en las Rejas de Chapultepec 60 reproducciones de gran formato de instantáneas del reportero, fotógrafo industrial e ilustrador Willy Ronis (1910-2009), figura clave de la fotografía francesa del siglo XX.

Ronis retrató la vida cotidiana de su país entre 1930 y el 2000, con un enfoque sensible y poético. Como miembro del Partido Comunista, documentó las grandes luchas sociales de su tiempo -las huelgas de Javel de 1938, el regreso de los prisioneros en 1945 y los funerales de Charonne en 1962-, paralelamente a su trabajo dentro del Grupo de los XV, colectivo de fotógrafos humanistas, fundado en Francia en 1946.

Ambas exposiciones forman parte de la Gran Fiesta-Franco-Mexicana, el programa cultural francés del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Dentro de Fotoseptiembre 2026 -del que Francia es invitado de honor- se llevarán a cabo otras actividades de entrada libre en el Centro de la Imagen, como las charlas Antoine D’Agata, Pablo Ortiz Monasterio y François Hébel: más de 40 años de fotografía, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, a las 12 horas, y el día siguiente, a las 13 horas, La fotografía e internet, difusión y creación con Robin Lopvet, Olivier Culmann y el colectivo Perrito blanco.

Habrá también dos proyecciones, ambas a las 16 horas, en el Foro Polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México: 12 de septiembre Dans le coeur un hirondelle (En el corazón una golondrina), de Rima Samman, y el domingo 13 Una raya más pa’l tigre, de Céline Croze. Otra exposición de Francia en Fotoseptiembre 2026 es Nuevos Paisajes, con fotografías de Julien Mignot, Mathieu Pernot y Sarkis Torossian, que abrirá en Espacio Báltico del 11 de septiembre al 3 de octubre.