Fomenta Pulp el cuidado del medio ambiente a través del arte

Pulp La colaboración permitió concretar una acción que busca trascender la entrega de un mural y crea una mayor conciencia ambiental. (Pulp)

El arte puede convertirse en una herramienta para generar conciencia sobre el cuidado del planeta, especialmente cuando sus mensajes encuentran un espacio cotidiano como las escuelas.

¿Quién es la muralista que realizó la obra ambiental?

Por ello, bajo esta perspectiva, Pulp estuvo presente nuevamente en la entrega de un mural ambiental, el cual fue entregado en la Escuela Secundaria Oficial Núm. 11 “5 de Mayo”, en Toluca, Estado de México.

La obra forma parte del programa “Escuelas Comprometidas con el Medio Ambiente” y fue realizada con el acompañamiento de Eco Urban A.C; su elaboración estuvo a cargo de la muralista Emeline Marjorie Alé Chaoul, quien intervino uno de los espacios de la institución con una propuesta enfocada en la sustentabilidad, así como en los usos y las costumbres.

La intención detrás de dicha intervención es que el arte contribuya a sensibilizar a la comunidad estudiantil respecto a los desafíos ambientales y, al mismo tiempo, genere un espacio que invite a las y los jóvenes a involucrarse en el cuidado del planeta.

Durante la ceremonia de entrega del mural, Karol Revueltas, Jefa de Marca de Jugos y Néctares de AJEMEX, explicó que para Pulp la educación ambiental también puede construirse mediante experiencias capaces de conectar con las nuevas generaciones.

¿Por qué crear un mural ambiental en una escuela de Edomex?

Desde esa visión, el mural representa una manera creativa y cercana de presentar mensajes relacionados con el cuidado del medio ambiente.

La iniciativa también refleja una perspectiva en la que la sostenibilidad puede abordarse desde distintos lenguajes; en este caso en específico, la expresión artística se incorpora al entorno educativo para propiciar un contacto permanente con ideas vinculadas con la responsabilidad ambiental.

El proyecto contó con la participación de AJEMEX a través de Pulp, Eco Urban A.C., la comunidad escolar y la artista responsable de la obra.

Además, la colaboración permitió concretar una acción que busca trascender la entrega de un mural y contribuir a la construcción de una mayor conciencia ambiental entre las nuevas generaciones.

De la misma forma, durante su intervención, Ana Cristina Loya, Líder de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de la multinacional latina, señaló que respaldar iniciativas de tal naturaleza constituye una manera concreta de vivir el compromiso con la sostenibilidad, al apoyar proyectos que generan un impacto positivo y pueden llegar a más escuelas y estudiantes.

Por todas esas razones y a través de este tipo de acciones, para Pulp el arte se posiciona como un recurso para acompañar la educación ambiental y estimular la participación de niñas, niños y jóvenes en la construcción de comunidades más conscientes y comprometidas con un futuro sostenible.