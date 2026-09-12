Oferta cultural de la UNAM del 14 al 20 de septiembre de 2026

Música. El grupo Medieval MX ofrecerá el concierto "Atlas armónico", un periplo que abarca la Europa de los siglos XII al XV.

Artes visuales

Erik Tlaseca y Wynnie Mynerva. Entrañas

Una exploración del cuerpo conceptualizado como territorio, arquitectura y materia viva. Esta expo de Erik Tlaseca y Wynnie Mynerva propone adentrarse en un organismo que no está aislado del mundo, sino conectado con el paisaje, los ciclos del tiempo y las dimensiones espirituales. La muestra reúne una instalación central y pinturas de gran formato realizadas con tela, pigmento, metal y otros materiales, cuyas formas evocan órganos, cavidades, fluidos, geografías y superficies naturales. A partir de perspectivas que dialogan con imaginarios mesoamericanos y andinos, los artistas convierten aquello que permanece oculto bajo la piel en un paisaje abierto: una suerte de herida que revela las relaciones entre cuerpo, territorio, deseo y memoria.

Hasta el 29 de noviembre

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera $40

*Miércoles, entrada libre

Música

Música antigua

Medieval MX

Atlas armónico

Un periplo que abarca la Europa de los siglos XII al XV, cuando la música acompañaba tanto la devoción religiosa como las celebraciones cortesanas, la poesía trovadoresca y la vida cotidiana. Medieval MX presenta un repertorio que reúne obras de Hildegarda von Bingen, cantigas vinculadas con la corte de Alfonso X de Castilla y canciones de trovadores como Bernart de Ventadorn y Raimbaut de Vaqueiras. El programa también incluye piezas de Guillaume de Machaut, Guillaume Dufay y Francesco Landini, además de un repertorio anónimo procedente de Inglaterra, Francia e Italia.

Jueves 17 | 8 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU $100*

Final del 5.º Concurso de Canción Feminista

Tres propuestas llegan a la final de un concurso que busca reconocer y amplificar las voces de mujeres feministas y de las disidencias sexuales feministas. La jornada reunirá en concierto a Dalia Cortés, Renee Goust e Ireri Almonte, finalistas del certamen. El encuentro culminará con una convocatoria organizada por diversas instituciones y proyectos culturales de la UNAM y organizaciones aliadas, la cual supone una oportunidad para poner sobre la mesa las distintas formas de abordar, desde la canción, diversos temas relacionados con la memoria, la protesta y la identidad de las mujeres.

Sábado 19 | 5 pm

Foro Alicia Urreta

Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección⁠

casadellago.unam.mx

Entrada libre

Cupo limitado

Música antigua

Egeria

Dos grandes viajeros sirven como punto de partida para este concierto: Egeria, peregrina hispana del siglo IV, cuyo relato sobre Tierra Santa es uno de los primeros testimonios conservados de un viaje de este tipo, y Marco Polo, el mercader veneciano del siglo XIII que recorrió Asia y la describió en sus relatos. El ensamble vocal femenino EGERIA convierte sus recorridos en un viaje musical compuesto por cantos, laudas y composiciones medievales que se conservaron en códices italianos, franceses y españoles, además de piezas de tradición siríaca maronita. El programa hace dialogar géneros musicales que, como las rutas de ambos viajeros, atravesaron fronteras geográficas y culturales, y sobrevivieron al paso de los siglos.

Sábado 19 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural UniversitarioInsurgentes Sur 3000, CU

⁠musica.unam.mx$100*

Danza

Encuentro de Folklor Universitario

Canto a la tierra, danza a la vida

Una mirada a los orígenes, tradiciones y realidades de MéxicoSergio Alberto González, direcciónCompañía Universitaria de Folklor Mexicano

El folklore mexicano aparece aquí no sólo como celebración, sino también como memoria y territorio. La Compañía Universitaria de Folklor Mexicano presenta una puesta en escena que recorre distintas regiones del país para entrelazar historias de amor, dolor, fiesta y vida cotidiana. Sones, huapangos, chilenas y jarabes sirven como punto de partida para una pieza que cuestiona los idealismos que pueden invisibilizar ciertas realidades sociales, al tiempo que reflexiona sobre la desaparición paulatina de algunas costumbres ancestrales. Una mirada al patrimonio dancístico y musical de México que busca mostrar tanto su riqueza como las tensiones que lo habitan.

Domingo 20 | 6 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural UniversitarioInsurgentes Sur 3000, CU

⁠danza.unam.mx$100*

Teatro

Bosques

De Wajdi Mouawad

Raquel Urióstegui, traducción

David Olguín, dirección

Elenco: Generación 2023

Una enfermedad y un hallazgo científico dan origen a una investigación que llevará a Lobo a indagar en la historia de su familia. Su encuentro con el paleontólogo Douglas Dupontel dará pie a la búsqueda de su linaje materno, el cual está marcado por guerras, violencia y heridas que han brincado de generación en generación. En Bosques, Wajdi Mouawad convierte la memoria familiar en un territorio de descubrimiento. La puesta en escena, dirigida por David Olguín con el elenco de la Generación 2023 del Centro Universitario de Teatro, explora cómo los acontecimientos del pasado pueden prolongarse al presente y cómo las promesas, los secretos y los afectos pueden sobrevivir al paso del tiempo.

Hasta el 7 de noviembre

Jueves a sábados | 6:30 pmDomingos | 6 pm

Caja Negra, Centro Universitario de Teatro (CUT)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

⁠cut.unam.mx

Entrada libre

Cupo limitado