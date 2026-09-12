Obras inéditas de Teodoro González, para celebrar centenario del arquitecto

Homenaje. Una vista de la muestra en homenaje a Teodoro González. (Colnal)

El arquitecto y pintor Teodoro González de León Miranda fue un tipo que trabajó todo con las intersecciones de volúmenes: “los conjugaba, tenía elementos de fuga, siempre tensiones, no son elementos estáticos, siempre están dinámicos, en movimiento”, según describe el arquitecto Felipe Leal.Al inaugurar la exposición “Teodoro multidimensional. Centenario de Teodoro González de León (1926-2026)”, que reúne obras inéditas que el arquitecto y artista guardaba en su casa, tales que “Museo para un poeta (dedicado a Octavio Paz)” (2014), “Quodlibet 96-B” (1996).

En total, la muestra contiene 49 obras plásticas, fotografías y libros provenientes de varias colecciones, como del Archivo Teodoro González de León, del Museo Tamayo, así como de El Colegio Nacional, que se pueden visitar en la sala de exposiciones de El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico, CDMX)“Las tenía él, muy conservadas en cierta en cierta intimidad, en su casa, en su taller, se expusieron una vez en el Museo Tamayo, una parte de esas piezas, pero no eran públicas .en alguna que otra galería fuera de la Ciudad de México- pero lo conservaba él con mucho sigilo, era como su obra personal, era donde él se distraía y le gustaba concentrarse y hacer las cosas con sus manos” , detalla Leal, en tanto que investigador y curador de la propuesta inédita.

En tanto que amigo y colega de Teodoro González de León, el colegiado Felipe Leal invita a ver bajo la luz pública estas facetas del autor de Auditorio Nacional, el Centro Cultural Bella Época, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el Museo Universitario Arte Contemporáneo y Reforma 222.

UNA MUESTRA MULTIDIMENSIONAL

La curaduría se enfoca en las inquietudes plásticas de González de León, su pasión y conocimiento sobre la geometría, su paso por El Colegio Nacional y cómo se amalgamó, desde la arquitectura, su relación con intelectuales y artistas de otras disciplinas.“Siempre supo organizar equipos, supo trabajar con gente de gran talento y con los que lo ayudaron a hacer todo”, comenta Felipe Leal en una conferencia previa a la inauguración.

Además de abordar al personaje de múltiples aristas que fue Teodoro González de León, junto al escritor y Premio Crónica Juan Villoro, así como el sociólogo Gerardo Estrada y la historiadora de arte Graciela de la Torre, Felipe Leal comenta la publicación “Conversaciones con Teodoro González de León.

La arquitectura, el arte y la ciudad” y luego procede a dar un recorrido inaugural.“2D de 3D” (2016), “Bosque negro” (2003), “Ensamblaje 7” (1996) son algunas de las obras tridimensionales y elaboradas con materiales distintos que atrapan el ojo por sus líneas, curvas, volúmenes y por su paleta de colores, inspirada en la del arquitecto suizo-francés Le Corbusier, con quien González de León trabajó en París, Francia.Por cuestiones emocionales, sobresale una obra monocromática que el propio González de León regaló a Felipe Leal, donde pone escrito “Pasaje cóncavo.

Para Felipe Leal con amistad”.“Yo tuve una amistad muy cercana, como lo puedes ver con las conferencias y eso y en una ocasión había sido mi cumpleaños y además yo lo había promovido a él para que fuera doctor honoris causa por la UNAM. Me dijo ‘te estoy muy agradecido pero además es tu cumpleaños yo te estimo mucho, entonces te quiero regalar esa pieza”, relata“Solo a Gerardo Estrada y a mí nos regaló piezas, no acostumbraba a regalarlas, era muy celoso porque las cuidaba. O sea que para mí fue una halago que se desprendiera de una pieza, solo Gerardo Estrada y yo tenemos piezas de él, lo demás pertenece todo a sus herederos”, ahonda.

LIBRO.

Por otro lado, El Colegio Nacional reunió en un libro más de 15 años de acompañamiento y diálogo con quien fuera también colegiado Teodoro González de León, bajo el título de Conversaciones con Teodoro González de León. La arquitectura, el arte y la ciudad (El Colegio Nacional, 2026).

“Para mí, Teodoro era multidimensional, un hombre interesado por todas las disciplinas, incluso lo bauticé como un florentino de la Anáhuac, un renacentista del siglo XX y del XXI”, destacó Felipe Leal, quien enumeró 15 aspectos que podían definir de mejor manera al creador de los proyectos de remodelación del Auditorio Nacional, el Centro Cultural Bella Época o del edificio que alberga a El Colegio Nacional.

“Teodoro González de León tenía una curiosidad ávida por enterarse en todas las formas del arte y por entender cada uno de los espacios que diseñaba como algo que debía ser utilizado de manera específica, con la posibilidad de satisfacer todos los elementos sensoriales de los que depende la arquitectura: la acústica, la luz...”, en palabras de Juan Villoro.