Inauguran la muestra exposición “Caminos de la Libertad a través de la Caricatura”

Muestra. Una vista de la exposición que se presenta en el Museo Casa del Risco.

Sergio Sarmiento, presidente ejecutivo de Caminos de la Libertad y Gabriela Eugenia López, directora del Museo Casa del Risco, inauguran la exposición “Caminos de la Libertad a través de la Caricatura”, integrada por una selección de las obras participantes y ganadoras del 11.º Concurso Internacional de Caricatura.

La exposición “Caminos de la Libertad a través de la Caricatura” reúne el trabajo decaricaturistas de distintas partes del mundo que, mediante el humor, la crítica y el dibujo, abordan la libertad y algunos de los principales desafíos sociales y políticos de la actualidad. La muestra podrá visitarse en el Museo Casa del Risco, en San Ángel del 11 al 27 de septiembre.

En esta edición participaron artistas de 76 países, reflejo de la vigencia y diversidad de perspectivas en torno a la libertad. China fue el país con mayor número de propuestas enviadas.

Las obras seleccionadas tocan una variedad de temas como: guerras, búsqueda de la paz, libertad de expresión, desigualdades económicas y sociales, migración, derechos de las mujeres, así como relaciones entre personas y poder.

Ganadores del 11.º Concurso Internacional de Caricatura:

1° lugar: Ali Miraee (Irán), por Forbidden Freedom.

2º lugar: Yousef Alimohammadi (Alemania), por Financial Freedom.

3° lugar: Maryam Ebrahimifallahi (Irán), por Chalk Window.

Menciones honoríficas:

Heibat Ahmadi (Irán), Captivity.

Ali Rastroo (Irán), The Slide.

Valerii Momot (Ucrania), No title.

José Antonio Garci Nieto (México), Libertad financiera.

Xinlu Li (China), Flames of War.

Ömer Çam (Turquía), Freedom!!!!.

Cheng Zhu (China), Free Expression.

Caminos de la Libertad es una iniciativa impulsada por Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, que desde hace más de dos décadas promueve la reflexión y el debate en torno a la libertad, así como la difusión de expresiones culturales y artísticas que contribuyan a generar una sociedad más crítica y participativa.

Para Caminos de la Libertad, hablar de libertad también significa recordar que no es algo que podamos dar por sentado. Se construye y se defiende todos los días, y la caricatura es una herramienta extraordinaria para señalar aquello que amenaza nuestras libertades, provocar preguntas y abrir conversaciones.