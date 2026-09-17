Ópera y Pop, María Katzarava y Alejandra Ávalos presentan “La Noche de las Divas”

El espectáculo demostrará cómo la gran música trasciende cualquier etiqueta si es interpretada con el alma y exigencia técnica adecuada, señalan las intérpretes —

María Katzavara Soprano La soprano María Katzarava y la cantante Alejandra Ávalos fusionarán la técnica operística y la balada romántica en el Teatro Varsovia. (INBAL)

La soprano internacional María Katzarava y la reconocida intérprete de balada pop, Alejandra Ávalos, unirán sus voces en “La Noche de las Divas”, un espectáculo que plantea un diálogo entre la disciplina y majestuosidad del bel canto y la fuerza interpretativa de la música popular.

El concierto tendrá como escenario el Teatro Varsovia, en la Ciudad de México, los próximos sábado 26 y domingo 27 de septiembre, en un encuentro excepcional entre dos universos musicales con una gran capacidad de transmitir dede la voz.

Con el Maestro Józef Olechowski al piano, Katzarava y Ávalos interpretarán un repertorio especialmente diseñado para explorar las posibilidades vocales de ambas esplendidas artistas mediante duetos, interpretaciones solistas y encuentros armónicos de alta exigencia.

Entre la Tradición y la Emoción

Las reconocidas artistas deleitarán a sus públicos con las canciones más emblemáticas del catálogo romántico y de la música hispana, en una propuesta que acercará al público a nuevas experiencias con temas que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

“La Noche de las Divas” abrirá su recorrido musical con piezas fundamentales del cancionero romántico, entre ellas “Contigo en la distancia”, “Verdad amarga”, “Reloj” y “Sabor a mí”.

Posteriormente establecerán un mano a mano entre la técnica operística y la interpretación pop con temas como “Encadenados”, “Piel Canela”, “Flor de azalea”, “Tu hombre, yo niña” y “La nave del olvido”.

José José y Juan Gabriel, el Legado

La velada contará con un sentido homenaje al “El Príncipe de la Canción”, José José, con versiones de “Amar y querer”, “Te quiero así”, “Lo que quedó de mí” y “Vamos a darnos tiempo”, además de una interpretación de “El Triste”, considerada uno de los grandes retos vocales del repertorio del cantante mexicano.

Otro grande de la música mexicana, Juan Gabriel, tendrá su espacio para honrar su legado; el público disfrutará de duetos como “Amor eterno” y “De mí enamórate”, e interpretaciones solistas de María Katzaravacon “Ya lo sé que tú te vas” y “Abrázame muy fuerte”, para culminar ambas voces en “¿Quién será?”.

La segunda parte del espectáculo, “Pasión Contemporánea”, extenderá el recorrido hacia temas entrañables de la música popular, como “Lluvia de invierno”, “Ámame”, “No renunciaré”, “Amor fascíname”, y “Si tú no estás”.

Dos Voces, dos Caminos, una misma Pasión

“La Noche de las Divas” plantea un encuentro artístico en el que la técnica vocal, la interpretación y la emoción será el lenguaje común.

“Este espectáculo demostrará cómo la gran música trasciende etiquetas cuando se interpreta con el alma y la exigencia técnica adecuada”, expresaron María Katzarava y Alejandra Ávalos durante el proceso de producción.

“La Noche de las Divas”, en el Teatro Varsovia (Juárez, CDMX), el sábado 26 de septiembre a las 19:00 hrs, y el domingo 27 a las 18:00 hrs; boletos en taquilla y Ticketmaster.

Ópera y Pop, María Katzarava y Alejandra Ávalos presentan “La Noche de las Divas”