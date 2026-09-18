El museo danés de Louisiana dedica una gran retrospectiva al mundo mágico de Remedios Varo

Muestra. El museo danés de arte contemporáneo de Louisiana (al norte de Copenhague) inaugura este viernes una gran retrospectiva de la pintora hispano-mexicana Remedios Varo (1908-1963), (Museo Louisiana/EFE)

El museo danés de arte contemporáneo de Louisiana (al norte de Copenhague) inaugura este viernes una gran retrospectiva de la pintora hispano-mexicana Remedios Varo (1908-1963), que explora el mundo mágico de su obra.

“Remedios Varo: pintando magia” reúne 70 obras de la que está considerada una de las tres “magas” del surrealismo mexicano -junto con la también pintora Leonora Carrington y la fotógrafa Kati Horna-, completadas con fotografías, cuadernos y objetos personales.

La muestra -la primera gran retrospectiva de la artista en el norte de Europa- presenta una estructura cronológica de su obra, desde sus inicios en Barcelona y en París a su etapa de esplendor en México en las décadas de 1950 y 1960, a la vez que destaca también temas claves y líneas de desarrollo en su carrera.

Chamanismo mexicano y uso de plantas rituales

“Es una exposición que muestra obra que hace mucho que no estaba disponible en préstamo, alguna que no se ha mostrado, material de archivo. Todo el concepto curatorial está basado en investigación en su archivo, en su biblioteca y en testimonios inéditos”, explica a EFE la historiadora mexicana Tere Arcq, comisaria de la exposición junto a la danesa Kirsten Degel.

Arcq resalta la práctica ritual que Varo hacía en su estudio, con el uso de cristales para cargar energía, de mudras o de la escucha prolongada de cantos gregorianos para provocar un estado meditativo, así como su investigación sobre el chamanismo mexicano y el uso de plantas rituales para producir estados alterados de la conciencia.

Nacida en Anglés (Cataluña, noreste de España), Varo se formó en la Academia de San Fernando en Madrid y se mudó luego con el pintor Esteban Francés a París, donde entró en contacto con el surrealismo.

Durante la Guerra Civil española quedó del lado republicano y conoció al poeta Benjamin Péret, con quien volvió a la capital francesa hasta la invasión nazi, que los llevó a exiliarse en 1941 a México.

El primer interés de Louisiana por Varo se remonta a hace una década, cuando Arcq ayudó a conseguir el préstamo de una de sus obras (“Papilla estelar”) para una muestra colectiva; y se repitió cinco años después para incluir obra suya en otra exposición sobre “mujeres fantásticas” inaugurada primero en Fráncfort (Alemania).

Aprovechando la visita de Arcq a Dinamarca con motivo de una retrospectiva de Leonora Carrington en el museo de Arken (Copenhague) en 2022, en la que ejerció de curadora, la historiadora mexicana fue invitada a conocer Louisiana y, de ahí, surgió la idea de dedicarle una muestra a Remedios Varo, organizada conjuntamente con el museo Moderna de Estocolmo.

La combinación de técnicas tradicionales y métodos surrealistas con el misticismo, con amplias y variadas fuentes de inspiración -desde la alquimia a la astronomía, la psicología o el esoterismo- han colocado a Varo en un lugar preferente en el arte mexicano.

Interés renovado por su obra en Europa

En Europa su figura ha ido recibiendo más atención en los últimos años, algo que Arcq cree que obedece sobre todo a su mensaje de que “no hay una diferencia entre la ciencia y el misticismo, que finalmente todo tiene un mismo objetivo y que tanto puede crear un mago con su manera de manipular los elementos como puede crear un físico cuántico”.

“Ella junta todo eso, pero fue muy avanzada en sus ideas de ecología, en sus ideas de un feminismo mucho más consciente, de integrar lo masculino y lo femenino, por ejemplo”, afirma.

Arcq sostiene que el interés por lo esotérico experimentó un auge durante la pandemia, algo común en momentos de crisis e incertidumbre, como el que le tocó vivir a la pintora en su día.

“Eso se ve mucho con los jóvenes, hay un enorme interés en artistas que tocan esos temas”, apunta.

Aunque a Varo ya se le dedicó una gran retrospectiva a finales de la década de 1980 en la Fundación Banco Exterior de Madrid, su figura no es demasiado conocida para el gran público español.

“Creo que poco a poco está cambiando, hay museos españoles que se han interesado en su obra y en recuperar su figura. Creo que es parte de un fenómeno general”, afirma Arcq.

La muestra en Louisiana podrá contemplarse hasta el 10 de enero y, a continuación, se trasladará a otro de los principales museos de arte contemporáneo de Escandinavia, el Moderna de Estocolmo.