El Mito de Liverpool se reinventa con Magno Tributo Sinfónico a The Beatles

Se trata de acompañar canciones populares con cuerdas y metales, y hacer que el lenguaje sinfónico y el rock converjan en un solo ente, señala Arturo Rebolledo —

The Beatles Sinfonic Tribute 2026 La Sala Silvestre Revueltas albergará el estreno mundial de The Beatles Symphonic Tribute, una producción que fusiona rock en vivo y sonoridad orquestal. (INBAL)

Presente permanente en la memoria de la gente a nivel mundial como un puente vivo entre generaciones y lenguajes artísticos, The Beatles sigue presente en nuestro tiempo con un repertorio vigente.

Considerado como un patrimonio musical, la alternativa musical del cuarteto de Inglaterra alcanzará una nueva escala estética con el estreno internacional The Beatles Symphonic Tribute, una superproducción firmada por Seven Waves Productions y el reputado Grupo Morsa.

El espectáculo plantea una singular sinergia entre la fuerza del rock en vivo, la suntuosidad de una orquesta sinfónica y una infraestructura tecnológica con iluminación arquitectónica y despliegue visual en alta definición.

La cita para el estreno mundial de esta propuesta tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre de 2026, a las 19:30 horas, en la emblemática Sala Silvestre Revueltas de la Ciudad de México.

Innovación Orquestal con Arturo Rebolledo

“La obra aborda la reinterpretación de gran escala y mantiene intacta la esencia melódica y el carácter visceral de las composiciones originales de John Lennon y Paul McCartney”, informó el Maestro Arturo Rebolledo.

Bajo su dirección concertadora, explicó que “la orquesta en vivo dialogará en tiempo real con la ejecución de Grupo Morsa, para expandir las fronteras sonoras mediante los recursos tímbricos de la música de cámara”.

Dijo que el arreglo orquestal busca enriquecer la polifonía de clásicos atemporales como “Yesterday” y “Hey Jude”, “para permitir al público redescubrir la complejidad armónica del cuarteto británico desde una perspectiva inédita”.

Grupo Morsa, Maestría Ejecutora

Rebolledo señaló que el respaldo técnico y artístico del proyecto recae en Grupo Morsa, agrupación mexicana fundada en 1984 que suma más de 40 años dedicada al estudio, preservación y ejecución meticulosa del universo Beatle.

“La trayectoria de la banda ostenta credenciales históricas, habiendo actuado en el legendario The Cavern Club de Liverpool, y grabó producciones en los célebres Abbey Road Studios, de Londres”, reveló.

Añadió que esta devoción por el detalle técnico, la precisión en la instrumentación de época y el trabajo vocal aportan la solidez conceptual necesaria para elevar el repertorio popular al plano sinfónico.

El Mito de Liverpool se reinventa con Magno Tributo Sinfónico a The Beatles