Autora. La escritora e ilustradora española Lana Corujo.

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) recibirá el próximo 28 de noviembre a la escritora e ilustradora española Lana Corujo, una de las voces revelación de la literatura española contemporánea, cuya primera novela, Han cantado bingo (Reservoir Books, 2025), ha despertado un notable interés entre el público lector y la crítica, consolidándose como uno de los éxitos editoriales de la narrativa española reciente.

Reconocida con el Premio Javier Morote a la mejor autora revelación y el Premio Librería de Mujeres 2025, Corujo construye en Han cantado bingo un relato sobre la infancia, los vínculos entre hermanas y las heridas familiares que permanecen ocultas bajo el silencio. Ambientada en Lanzarote, la novela explora la memoria, la pérdida y la manera en que el dolor atraviesa las relaciones familiares, mediante una narrativa fragmentada y un lenguaje de gran fuerza poética.

Como parte de su visita, el sábado 28 de noviembre, a las 12:00 horas, se realizará Sesión Vermú_18, un encuentro literario en torno a Han cantado bingo que contará con la participación de Lana Corujo; Berta Pagès, editora de Reservoir Books, y Emilia Pesqueira, escritora y promotora cultural mexicana.

La actividad tendrá lugar en la terraza del CCEMx, en el restaurante La Chicha, como parte de las celebraciones por el 24 aniversario del Centro Cultural de España en México. Sesiones Vermú es una propuesta que reúne literatura, música y conversación en un ambiente distendido, inspirada en la tradición mediterránea del vermú como espacio de encuentro.

Asimismo, Lana Corujo y Berta Pagès impartirán los días 26 y 27 de noviembre el taller La escritura por dentro, una propuesta que invita a explorar las distintas etapas de la creación literaria, desde la intuición que da origen a una historia hasta las decisiones narrativas y los procesos de reescritura, revisión y edición que permiten darle forma.

Programa

Sesión Vermú_18 | Han cantado bingoSábado 28 de noviembre de 2026 | 12:00 hTerraza del CCEMx | Restaurante La Chicha

La escritura por dentro | Taller de creación literaria26 y 27 de noviembre de 2026Impartido por Lana Corujo y Berta Pagès

Centro Cultural de España en MéxicoRepública de Guatemala 18, Centro Histórico, Ciudad de México