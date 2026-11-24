Dolores Hidalgo los 100 años de José Alfredo Jiménez Foto: Cortesía

La música fue la gran protagonista de la celebración por el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez. En su tierra natal, Dolores Hidalgo, se vivió una noche de grandes conciertos en la que destacadas figuras de la música mexicana y el pop se unieron para rendir homenaje al compositor que convirtió sus canciones en parte de la identidad musical de México.

Como parte del festival Centenario del Compositor de la Gente, que se desarrolla del 20 al 22 de noviembre, el escenario recibió a Lupita Infante, Camila Fernández, Majo Aguilar y Sin Bandera, en una cartelera que reunió tradición, talento y distintas generaciones de intérpretes.

La programación musical arrancó con Lupita Infante, nieta del inolvidable Pedro Infante, quien se sumó al homenaje desde la tradición de la música mexicana. Posteriormente, Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, ofreció un concierto de aproximadamente una hora. Ataviada con un traje negro de charra y mostrando su embarazo, interpretó temas de su repertorio, así como canciones de su abuelo y del propio José Alfredo Jiménez.

Más tarde, Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar, tomó el escenario para continuar con esta celebración dedicada a las grandes voces y dinastías de la música ranchera.

Dolores Hidalgo los 100 años de José Alfredo Jiménez Foto: Cortesía

El cierre de la cartelera estuvo a cargo de Sin Bandera. Leonel García y Noel Schajris conquistaron al público con sus baladas románticas, poniendo el broche de oro a una velada que fusionó diferentes estilos musicales en torno a la memoria del compositor dolorense.

La noche también estuvo marcada por el acto protocolario encabezado por la gobernadora de Guanajuato, Libia García, quien destacó la importancia de celebrar los cien años de uno de los artistas más representativos del país y el orgullo que significa para Dolores Hidalgo ser la cuna de su nacimiento.

Durante la ceremonia, la mandataria reconoció el esfuerzo de la familia del compositor por mantener vigente su legado. Paloma Jiménez, hija de José Alfredo, agradeció el respaldo de las autoridades y la participación de los dolorenses, así como la llegada de visitantes provenientes de diferentes partes de México y del extranjero, entre ellos Los Ángeles, Texas, Colombia y España.

Uno de los momentos más emotivos fue la develación de una placa conmemorativa por el centenario, en la que participaron familiares del cantautor y autoridades municipales y estatales. El acto concluyó con la interpretación de “El Rey”, una de las composiciones más emblemáticas de su repertorio.

Dolores Hidalgo los 100 años de José Alfredo Jiménez Foto: Cortesía

Una celebración más allá del escenario

El festival también ofreció actividades culturales y gastronómicas. En el Jardín Principal se instalaron muestras gastronómicas y stands de productos Marca Guanajuato, además de realizarse la cancelación de una estampilla postal conmemorativa dedicada al compositor.

Las actividades continuarán este domingo con un homenaje literario y musical, así como la tradicional peregrinación al Panteón Municipal, donde familiares, habitantes y turistas se reunirán frente al emblemático mausoleo de José Alfredo para cantarle las mañanitas, acompañados por una banda.

A cien años de su nacimiento, la música de José Alfredo Jiménez sigue convocando multitudes. Su obra permanece viva en las voces de nuevas generaciones y en el corazón de quienes encuentran en sus canciones una parte inseparable de la historia y el sentimiento de México.