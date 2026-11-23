Jazzamoart Exposición El artista explica personalmente una de sus obras para la exhibición. (Gerardo González Acosta)

La muestra, con 32 obras. se inaugura el 28 de noviembre en el Seminario de Cultura Mexicana —

Si maestros como Goya o Velázquez vivieran hoy, serían grandes críticos sociales, al igual que en su momento lo fueron José Guadalupe Posada o los muralistas mexicanos, afirmó a Crónica el artista plástico mexicano Jazzamoart.

Añadió que la obra satírica de Goya, sus caprichos, fantasías y grabados, estaría completamente vigente, y en sus ironías, sarcasmos y críticas mordaces saldrían a relucir muchos de los políticos actuales.

Con más de 600 exposiciones en México y el extranjero, Jazzamoart es uno de los representantes de la pintura mexicana contemporánea.

Su obra ya fue presentada en espacios como el Museo Reina Sofía, de Madrid; el Bronx Museum of Art, de Nueva York; el Museo de Arte Moderno y el Palacio de Bellas Artes, de México.

El creador habló así al inaugurar y explicar en el Seminario de Cultura Mexicana (SCM) su exposición “Pintura de todos los tiempos”, que reúne trazos expresionistas inspirados en maestros como Francisco Goya y Diego Velázquez.

La muestra, integrada por 35 obras recientes, será inaugurada el sábado 28 de noviembre en la Galería 526 del SCM, en la CDMX, con piezas de mediano formato, cubos de madera interactivos y un diálogo visual con la música de jazz y el saxofón.

En conferencia de prensa, el creador reflexionó sobre su proceso de experimentación cromática, el uso generoso del óleo y la reinterpretación de la historia del arte.

Al responder a Crónica, Jazzamoart el creador guanajuatense resaltó la importancia de exponer en el Seminario de Cultura Mexicana.

“Exponer en este espacio es de gran relevancia, lo considero un foro muy importante y de gran respeto para el arte contemporáneo y las vanguardias; es un recinto que respeta profundamente el trabajo artístico y que siempre presenta exposiciones con contenidos que aportan, nutren y tienen algo significativo que decir”, expresó.

Enseguida compartió lo que espera que se lleve el público al ver sus obras; el pintor busca que su trabajo “cumpla la función esencial del arte: conmover, emocionar y hacer sentir algo a los asistentes”.

Desea que “la gente se lleve esa vivencia y que la exposición funcione como un espejo donde el espectador pueda verse y reflejarse en la obra, para bien o para mal”, expresó.

Herencia del Muralismo, Memoria Familiar

Jazzamoart Exposición El diálogo entre la pintura expresionista, la sátira histórica y la improvisación del jazz atraviesa las 35 obras recientes que se inauguran el sábado 28 de noviembre. (Gerardo González Acosta)

El artista reinterpreta personajes, retratos y escenas que evocan el universo de Goya y Velázquez, a través de composiciones de intensa gestualidad, color y fuerza expresionista.

Jazzamoart dijo mantener una relación de admiración, herencia e interacción conceptual con los grandes muralistas mexicanos.

Reveló que su padre fue una inspiración familiar profunda que le transmitió la emotiva experiencia de haber visto en vivo a Diego Rivera pintar el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central.

Luego contó a los reporteros que otro de sus principales inspiradores es José Clemente Orozco, cuya obra El hombre en llamas, en el Hospicio Cabañas, de Guadalajara, Jalisco, lo impactó profundamente desde joven.

El connotado pintor señaló considerar que “el muralismo es, junto con el arte prehispánico, una de las dos expresiones que más enaltecen al arte mexicano a nivel internacional.

Para él, existe un vínculo del muralismo con el expresionismo, y ponderó a los muralistas como referentes de crítica social; comparó su labor con el espíritu crítico y satírico de Posada y Goya.

Enseguida comentó que aunque el muralismo es una corriente perteneciente a una época histórica determinada, él aborda el gran formato desde otro concepto y con total libertad.

“Pintar lienzos gigantescos o muros como el mural de más de 360 m² que ejecuté en la UAM Iztapalapa, representa el placer y el reto de enfrentarse a un gigante y dominar la superficie”, reveló con emoción en su voz.

Jazz y Saxofón a Escena

Jazzamoart Exposición El artista guanajuatense invita al público a recorrer la memoria visual y el ritmo cromático de la muestra. (Seminario de Cultura)

Jazzamoart compartió con los periodistas presentes en el sobrio vestíbulo del Seminario de Cultura Mexicano, sobre la influencia de la música en su pintura como un elemento estructurante que define su estilo, iconografía y proceso creativo.

Explicó que su “propuesta pictórica se caracteriza por un lenguaje expresionista rítmicamente vinculado a la música”; esta conexión es más que conceptual pues el propio artista participaó como baterista e ilustrador en diversos proyectos interdisciplinarios.

Manifestó que el saxofón constituye su objeto fetiche por excelencia y una presencia constante en sus lienzos, manifestándose a través de “diálogos de saxofones”, trazos abstractos y figuras donde el instrumento es el elemento central.

El artista vinculó ritmos como el bebop con la pintura clásica; dijo que ejemplo de eesto es su lienzo de gran formato El bebop de Goya para las travesuras o los caprichos del saxofón, concebido como un doble homenaje al pintor español y a Adolphe Sax, inventor del saxofón.

Jazzamoart se asumió como creador de escenografías entendidas como “música visual para acompañar a destacados exponentes del jazz en el escenario”.

Trasladó la dinámica musical a piezas tridimensionales como sus variaciones sobre un quinteto, formadas por cubos de madera interactivos con figuras de músicos en cada cara, permitiendo al espectador girarlos para alterar la composición y el ritmo cromático.

Jazzamoart: “Pintura de todos los tiempos” es una evocación a la estética de Goya y Velázquez