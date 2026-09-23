“El Cascanueces: Una Navidad Mexicana” llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en un estreno mundial

Ballet. El cartel de la temporada.

Esta Navidad, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris recibe una experiencia escénica distinta. La Fundación Tonatiuh Gómez y ARTE MI AMOR Entertainment presentan El Cascanueces: Una Navidad Mexicana, una reinterpretación original del clásico navideño que une la magia de la temporada con las tradiciones, leyendas y colores de nuestro país. Se trata de una idea original de Tonatiuh Gómez.

El estreno será el viernes 4 de diciembre a las 20:00 h. Habrá funciones el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre a las 13:00 y 18:00 h en uno de los recintos más emblemáticos del país.

La historia, de 90 minutos, comienza en una tradicional posada mexicana. Ahí Lupita recibe un títere Cascanueces inspirado en los soldaditos de plomo, que la llevará a vivir una aventura extraordinaria. Al caer la noche, el Ratón Díaz y su ejército amenazan el espíritu de la Navidad, y el títere Cascanueces sale a defenderlo junto a los revolucionarios y las Adelitas.

Tras la victoria, Lupita llega al Reino de las Tradiciones. En ese mundo cobran vida los alebrijes, la Danza del Venado, el cempasúchil, la nochebuena y los personajes del imaginario mexicano. Ahí reina la Catrina de Azúcar, que en esta versión ocupa el lugar del Hada de Azúcar del ballet tradicional y que, junto al Catrín de Chocolate, protagoniza el gran pas de deux final.

Más que trasladar el ballet clásico a una estética nacional, la producción construye un universo propio, nacido de la memoria colectiva y de los imaginarios que dan forma a lo mexicano. Detrás de cada escena hay una investigación sobre referentes históricos, culturales y artísticos. La intención es que un niño descubra estas tradiciones por primera vez, que un adulto las reconozca con emoción y que un abuelo las recuerde con nostalgia. Un solo escenario, tres generaciones, un mismo asombro.

El videomapping, la iluminación interactiva y la escenografía digital convierten el escenario en un portal hacia el imaginario de México.

Tonatiuh Gómez, autor del libreto, comparte la dirección artística con Cuauhtémoc Nájera, codirector artístico y autor de la coreografía. Nájera fue director artístico de la Compañía Nacional de Danza de México, coordinador nacional de Danza del INBAL y director de Danza UNAM. El diseño de vestuario es de Eloíse Kazán y Alan Sanserif; el diseño de iluminación, de Víctor Zapatero; la readaptación musical, de Sebastián Herrera; el diseño de escenografía, de ARTE MI AMOR Entertainment; el videomapping, de Dennise Gómez junto a Kin Xtudio y con la compañia ARTE MI AMOR Ballet. La producción ejecutiva es de Sofía López y la dirección de producción, de Tonatiuh Gómez.

La música de Tchaikovsky se entrelaza con melodías que forman parte de la Navidad mexicana, como el canto para romper la piñata y “A la víbora de la mar”, junto con otras piezas tradicionales de nuestra cultura, e incorpora instrumentos que hacen alegoría a México.

Como parte de su compromiso social, la producción realizará audiciones en la Ciudad de México el próximo 27 de septiembre para niñas, niños y adolescentes. Quienes sean seleccionados vivirán una formación escénica de alto nivel dentro de una producción profesional de gran formato. Además, un esquema de accesibilidad destinará cortesías a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro como Teletón, Viendo te entiendo y Mazda Kokoro, entre otras. Así, familias de distintos contextos podrán vivir un gran espectáculo en uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La preventa será del 24 de septiembre al 6 de octubre. Con el código LAMAGIACOMIENZA se obtiene 30% de descuento. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.