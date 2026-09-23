Tránsito, una editorial que publica solo mujeres como acto político

Tránsito nació en Madrid en 2018 con una premisa que su fundadora, Sol Salama, convirtió en una declaración editorial: publicar únicamente a mujeres como una forma de intervención en el panorama literario. La editorial independiente apuesta por la lectura como un espacio de transformación y por un catálogo de voces diversas que dialogan con las preocupaciones del presente desde la ficción y la no ficción.

Novelas, relatos, ensayos literarios, testimonios y memorias forman parte de un catálogo que busca reunir a autoras singulares de distintas generaciones y geografías. A la labor editorial de Salama se suma desde el inicio Donna Salama, responsable del diseño de los libros.

“Un libro es un lugar”, es una de las ideas que acompañan el proyecto desde sus comienzos: un espacio para extraviarse, descubrir otras perspectivas y adentrarse en aquello que todavía resulta desconocido.

Además de su catálogo principal, Tránsito cuenta con Miniaturas, una colección de libros breves de no ficción que reúne crónicas, meditaciones y textos de prosa poética.

Novedades en México

La presencia de Tránsito en México se amplía con títulos de autoras modernas y contemporáneas procedentes de distintas latitudes. Entre sus novedades de septiembre se encuentra El hielo de los suyos, de Montse Sánchez Alonso, una novela ambientada en Alaska en 1921 que sigue a una joven iñupiat que acepta trabajar como cocinera y costurera en una expedición británica a la remota isla de Wrangell, mientras busca ayudar a su hijo enfermo de tuberculosis.

La obra plantea una historia de resistencia y descolonización. Sánchez Alonso es alumna de la XIII promoción del Máster en Narrativa de la Escuela de Escritores, donde actualmente imparte clases de Escritura Creativa, y ganó el concurso literario “200 pulsaciones”.

También en septiembre llega La edad infinita, de Miriam Reyes, una historia de migración narrada desde la mirada íntima de una niña. En 1983, una niña de ocho años sube a un avión y llega al otro lado del océano, donde comienza a experimentar lo que significa ser extranjera. Reyes, poeta, editora y traductora, fue reconocida con el Premio Nacional de Poesía 2025 por Con.

Entre las novedades de agosto se encuentra Aterrizaje, de la catalana Eva Piquer, una reflexión sobre el azar, la supervivencia, la culpa y la posibilidad de volver a enamorarse de la vida. La novela obtuvo en 2023 el premio literario Setè Cel a la mejor novela publicada en catalán.

El catálogo también cuenta con presencia mexicana a través de Liliana Muñoz, autora de Los Umbrales, publicado en mayo. El libro reconstruye memorias familiares a partir de la relación de la protagonista con su tía abuela Yoli, entre escenas de infancia, conversaciones, chismes y anécdotas que construyen el retrato de una familia.

Muñoz, originaria de Mérida, es editora, ensayista y crítica literaria, además de editora de la revista Criticismo. Su trabajo ha aparecido en publicaciones como Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos, ZenDA y Literal Magazine.

Entre los próximos títulos se encuentran Amor de invierno, de Han Suyin, una novela sobre la relación amorosa entre dos mujeres atravesada por el deseo, la distancia y las convenciones sociales, en traducción de Ana Mata Buil; así como Madelaine antes del alba, de la francesa Sandrine Collette, una historia sobre desigualdad, resistencia y vínculos familiares que obtuvo el Prix Goncourt des Détenus en 2024, con traducción de Malika Embarek López.

También llegará una nueva obra de Greta García, autora de Solo quería bailar, ilustrada por su padre, el artista José Toro. El libro aborda, desde una mirada incisiva, las zonas oscuras de la familia y plantea una historia sobre corazones rotos, locura y amor entre hermanas.

Rumbo a la FIL Guadalajara

De cara a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, Tránsito prepara también la llegada de Carnada, primera novela de Eugenia Ladra.

La historia se desarrolla en Paso Chico, un pueblo caluroso ubicado junto a un río, entre calles de tierra, barcos de carga y jaurías de perros. Ahí nace Marga, una niña a quien los habitantes atribuyen la mala suerte. La novela construye una atmósfera marcada por la sordidez y sigue a sus personajes en un entorno donde la violencia parece extenderse sobre la vida cotidiana.

Ladra es egresada del Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra y anteriormente publicó el libro álbum Ramona y Ramiro, además de los plaquettes de cuentos La naturaleza de la muerte y El espacio podría sonar así.

Los títulos de Tránsito son distribuidos en México por Ladolibro, proyecto dedicado a vincular editoriales independientes con librerías y lectores del país, con el objetivo de ampliar el acceso a catálogos internacionales y propuestas editoriales independientes.