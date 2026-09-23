La CND presenta una mirada contemporánea a “El lago de los cisnes” en su próxima temporada

Lago La CND interpretará la versión coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, inspirada en las creaciones originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski. (INBAL)

La Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección artística de Erick Rodríguez, en colaboración con el Auditorio Nacional, presentarán El lago de los cisnes, uno de los títulos más representativos del repertorio del ballet universal. Las funciones se realizarán el sábado 10 de octubre, a las 16:30 y 20:30 horas, con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Gavriel Heine.

La CND interpretará la versión coreográfica de Cuauhtémoc Nájera, inspirada en las creaciones originales de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Piotr Ilich Chaikovski. Esta propuesta ofrece una lectura contemporánea de la obra, sin apartarse de la tradición del ballet clásico, y reúne a todo el elenco artístico de la compañía.

En esta versión, presentada en dos actos, destacan los debuts de Mayuko Nihei, Primera Bailarina, y Ana Paula Montero, Solista, en el papel dual de Odette-Odile, así como la participación de Sofía Martínez como amiga de Sigfrido y Emanuel Talongo como Benno von Sommerstern, confidente del príncipe.

La historia de Odette, una joven condenada por el hechicero Von Rothbart a convertirse en cisne durante el día y recuperar su forma humana por la noche, cobra nueva dimensión en esta versión, que profundiza en la complejidad emocional de sus personajes.

Nájera explica que su propuesta no busca transformar la coreografía, sino ofrecer una mirada contemporánea a su estructura dramática y coreográfica. “No busqué una coreografía contemporánea, sino una visión contemporánea de la estructura dramática y coreográfica. Quise que los personajes secundarios fueran más humanos, reales y cercanos”, señaló.

La propuesta también otorga mayor relevancia a los cuerpos de baile, tanto femenino como masculino, al integrarlos de manera más activa en el desarrollo de la narrativa. En esta lectura, Odette representa la resistencia frente a una imposición y las consecuencias de defender la propia dignidad, mientras que Sigfrido encarna la impulsividad de la juventud y los conflictos que surgen entre las decisiones, los compromisos y sus efectos.

El coreógrafo destaca también el carácter atemporal de la música de Chaikovski y su capacidad para trascender generaciones. “Su música rebasó su época”, afirma, al referirse a la manera en que sus composiciones continúan formando parte del imaginario colectivo y han inspirado nuevas creaciones artísticas.

TRAYECTORIAS

Cuauhtémoc Nájera es exbailarín principal de la Compañía Nacional de Danza y artista invitado en compañías como Ballet Teatro del Espacio, Taller Coreográfico de la UNAM y Utopía Danza Teatro. Ganó el premio a la Mejor Pareja en el Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria, y en 2001 fue reconocido como uno de los 300 líderes más influyentes de México por Líderes Mexicanos.

Como director de Danza de la UNAM, impulsó proyectos de difusión y formación, entre ellos D Magazine, Pasos en la azotea, Video+Danza, el Catálogo Razonado de Danza de TV UNAM y el Sistema Juvenil de Danza Universitaria. También fue director académico de Ópera Prima en Movimiento, de Canal 22, y coordinador nacional de Danza del INBAL.

Fue codirector artístico de la Compañía Nacional de Danza junto con Elisa Carrillo, periodo en el que contribuyó a ampliar y renovar el repertorio de la agrupación. Estrenó nuevas adaptaciones de Don Quijote y Pavana, de Ravel, en el Palacio de Bellas Artes. En 2024 concluyó su segundo periodo al frente de la CND, con una temporada en el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes que incluyó su versión de El lago de los cisnes.

La producción contará con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la dirección de Gavriel Heine, director de orquesta formado en el Conservatorio de Moscú y con amplia trayectoria internacional.

Gavriel Heine fue director residente del Teatro Mariinsky durante 15 años, donde dirigió más de 850 funciones, tanto en San Petersburgo como en giras internacionales. Su repertorio incluye obras como El lago de los cisnes, La bella durmiente, El cascanueces, Paquita, Raymonda, La Bayadère, Cenicienta y Romeo y Julieta. Desde 2011 es director musical del Northern Lights Festival Opera, en Minnesota, Estados Unidos.

Ha sido director invitado de compañías y teatros como el Ballet de la Ópera de París, el Royal Ballet, el Ballet de la Ciudad de Nueva York, el Ballet de San Francisco, el Ballet Nacional de Noruega, el Ballet de Boston, el Ballet de Los Ángeles y el Ballet de Béjart, entre otros. También ha dirigido orquestas y agrupaciones sinfónicas de Europa, Asia y América.

COSTOS

Los boletos están disponibles en las taquillas del Auditorio Nacional, de lunes a sábado, de 10 a 19 horas, y domingos y días festivos, de 11 a 18 horas, así como a través de Ticketmaster .

Se contará con promoción Family Pack (4x3) y jueves 2x1 en compras en línea.