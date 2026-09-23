Una embellecida Sala Neza reabrirá Con estreno mundial de una obra de Gabriela Ortiz

Neza Después de casi medio año en remodelación y mantenimiento, la Sala Nezahualcóyotl reabrirá sus puertas el 26 de septiembre.

Por fin se cambiaron las luces y se limpiaron 50 años de polvo que se acumulaban en la joya de la corona musical de la UNAM: después de casi medio año en remodelación y mantenimiento, la Sala Nezahualcóyotl reabrirá sus puertas el 26 de septiembre.

Con un concierto a cargo del violonchelista letón Mischa Maisky como solista, junto a la OFUNAM, la reinauguración será escenario de “Fanfarria volcánica”, estreno mundial de la compositora mexicana Gabriela Ortiz Torres, que también marcará el inicio del Festival Cultura UNAM. La función se repetirá el domingo 27 al mediodía.

Posteriormente, artistas como el saxofonista George Coleman, Teresa Salgueiro, John Malkovich y Anastasya Terenkova o Meredith Monk y Vocal Ensemble, que se presentarán también en esta sala durante el mes de octubre.

REMODELACIONES

“Esta es la segunda sala más importante de América Latina, teníamos que seguir con acuciosidad cada parte de este proyecto y responder también a las necesidades que se presentaron en los planos de rehabilitación”, comentó la coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán.

Al anunciar los trabajos que se han realizado, Rosa Beltrán informó que se respetaron absolutamente todas las características de esta sala. “Sin embargo, se van a notar algunos cambios porque a pesar de respetar el diseño completo original, se aprovechó para hacer algunas mejoras”.

Por ejemplo, se construyó un nuevo salón de ensayos en la planta baja, junto a los camerinos, que cuenta con paneles abatibles para cambiar el sonido de la sala en función de las necesidades.

Sin embargo, el director de Música UNAM, José Julio Díaz destacó que una de las grandes fortalezas de la sala es que su acústica es “a prueba del tiempo”

“Uno pensaría a 50 años que se necesita arreglar acústica, vino el arquitecto, hizo mediciones y análisis fue de lo primero en la sala y se determinó que continúe en las mismas condiciones, el paso del tiempo no ha implicado modificación”

Los cambios que se hicieron a nivel de barnizado, por ejemplo, fueron mínimos, pero el director de Música UNAM reitera que “una sala como ésta, como los buenos instrumentos, con el tiempo se van integrando mejor las maderas, los barnices y hasta va mejorando”.

Además de expresar que el recinto es “una gran caja de música cobijada por un edificio extraordinario”, el director de Obras y Conservación de la UNAM, ing. Gonzalo Guerrero detalló que la rehabilitación acústica benefició a los camerinos y de pasillos, los sanitarios.

Asimismo, se habilitaron 34 espacios para personas con discapacidad y alrededor de 800 butacas de la planta baja fueron renovadas.

La inversión total del proyecto es de aproximadamente 153 millones de pesos y aunque la sala se abrirá al público, continuarán los trabajos en el “edificio de orquestas” para reubicar los acervos de partituras y documentos que actualmente están dispersos en distintos espacios.

También se hizo una revisión estructural para confirmar la viabilidad de incrementar un nivel del edificio, que albergará oficinas de operación;y en los dos niveles intermedios se acondicionarán acústicamente vestidores y camerinos para que funcionen también como pequeñas salas de ensayo.

De los 4560 m² totales, esta intervención suma 1250 m², lo que de acuerdo con el director de Proyectos de la Dirección de Obras y Conservación, arq. Fernando Tepichín “es alrededor del 30% y esto significa que la intervención versa sobre todo en las zonas de infraestructura y de acompañamiento, que no son necesariamente la sala”.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

El arq. Fernando Tepichín ahondó que las salas de concierto se comenzaron a diseñar y construir durante el siglo XIX- XX.

“Esta sala está inspirada en la Filarmónica de Berlín del arquitecto Hans Scharoun y los arquitectos Orson Núñez, Arcadi Artis y el equipo que se conformó en ese momento de Christopher Jaffe de Norteamérica, el arquitecto Saad, el arquitecto Néstor Lugo, desarrollan el proyecto para el rector Soberón y el director de música que era el maestro Eduardo Mata”, sintetizó.

Así, con la Sala Neza se configuró un proyecto integral de sala de conciertos que no existía originalmente en el diseño sonoro, pues todo estaba enfocado en salas de ópera, como Bellas Artes o el Palacio Juárez y las principales salas en Viena o Francia.

“Las últimas salas de conciertos, las más recientes, han sido construidas en París o en o en o en Hamburgo”, añadió.

Entre las características particulares, el arquitecto subraya la estructura en forma de pirámide sobre el escenario, así como la caja de reverberación acústica justo debajo, que no existían en las salas de conciertos antiguas.

“Y obviamente la nube de reflexión acústica, que son acrílicos además de todo el plafón”, agregó.

Al año, la sala recibe más de 400 000 visitantes en sus diferentes eventos.

La reapertura coincide con cuatro conmemoraciones: el 50 aniversario de la sala, inaugurada en 1976; los 90 años de la Orquesta Filarmónica de la UNAM; los 475 años de la universidad; y el inicio del Festival Cultura UNAM 2026, que se extenderá del 25 de septiembre al 11 de octubre