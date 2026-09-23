Biblioteca Vasconcelos celebra 20 Años con una amplia programación

biblioteca Vasconcelos Habrá experiencias que ocuparán distintos espacios de la Biblioteca, como el recorrido de mojigangas por la explanada. (Biblioteca Vasconcelos)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México celebra veinte años de la apertura de la Biblioteca Vasconcelos, uno de los espacios culturales y bibliotecarios más importantes del país, y referente en la promoción de la lectura, el acceso libre al conocimiento y la formación de comunidades lectoras.

¿Qué actividades tendrá la Biblioteca Vasconcelos por sus 20 años?

El recinto festeja con una programación especial y gratuita, del 25 al 27 de septiembre de 2026, en la que se reúnen autoras y autores, profesionales de la ilustración, artistas visuales, investigadores, narradores, músicos, mediadores de lectura y especialistas en bibliotecas, quienes participarán en conferencias, conversatorios, presentaciones editoriales, conciertos, actividades escénicas, talleres y experiencias de formación lectora distribuidas en diversos espacios emblemáticos de la biblioteca.

“Los veinte años de la Biblioteca Vasconcelos nos encuentran fortaleciendo una política integral para el libro y la lectura. Estamos renovando este espacio, ampliando los acervos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y generando nuevas condiciones para que los libros circulen y encuentren lectores. Queremos bibliotecas vivas, con mejores servicios y una programación capaz de convocar a distintas generaciones y acompañar la formación de nuevas comunidades lectoras”, señaló la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Biblioteca Vasconcelos Las propuestas escénicas serán familiares, entre ellas “La peor señora del mundo”. (Biblioteca Vasconcelos)

Cabe recordar que, durante 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México destinó cerca de 14 millones de pesos para trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la Biblioteca Vasconcelos, lo que permite ofrecer mejores condiciones de conectividad y servicios a sus visitantes.

Habrá una fiesta dedicada al libro

Como eje central de los festejos por el 20 aniversario de la Vasconcelos, se realiza la “Fiesta del Libro”, que congregará a más de veinte editoriales y librerías independientes, que acercarán al público una amplia oferta bibliográfica destinada a fortalecer el vínculo entre las y los lectores, libros y creadores; además de constituir una estrategia de fortalecimiento a la cadena editorial.

Durante tres días se desarrollarán más de sesenta actividades con la participación de cerca de setenta invitadas e invitados nacionales, entre autores, académicos y promotores culturales. La programación contempla conferencias magistrales, mesas de diálogo, talleres, presentaciones editoriales, conciertos, actividades para primeras infancias, espectáculos escénicos y lecturas dramatizadas con interpretación en Lengua de Señas Mexicana (LSM).

El programa literario y de creación contará con la participación de creadores como Alberto Chimal, Raquel Castro, Martha Riva Palacio, María Baranda, Amanda Mijangos, Valeria Gallo, Silvia Salgado, Enrique Torralba, Abraham Alcázar, Mariana Alcántara y Ana Laura Delgado, y especialistas que dialogarán sobre literatura infantil y juvenil, ciencia ficción, poesía, mediación lectora, ilustración y creación artística.

Habrá un concierto por el Aniversario de la Biblioteca Vasconcelos

La programación artística incluirá el concierto de aniversario “Encuentro a Dúo”, protagonizado por Ricardo Gallardo y Héctor Infanzón, una experiencia musical basada en la improvisación y el diálogo sonoro. También se presentarán el concierto coral “México a cappella”, interpretado por el Ensamble Escénico Vocal, y el concierto sinfónico “Ecos de Londres, voces de México”, a cargo de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, entre otros.

En artes escénicas se tendrá una presencia significativa con En busca del Snark, de Teatro en Fuga, y la adaptación teatral de La peor señora del mundo. Además, el público disfrutará de lecturas dramatizadas de textos de Juan Villoro, Inés Arredondo y Rosario Patricio, todas acompañadas por interpretación en LSM, como parte de las acciones de accesibilidad e inclusión que caracterizan la programación cultural de la biblioteca.

La oferta dirigida a niñas, niños y primeras infancias incluye talleres creativos, narraciones orales, actividades sensoriales, rallyes de lectura y dinámicas lúdicas orientadas al desarrollo de la imaginación y el gusto por los libros.

Como parte de los eventos especiales, el sábado 26 de septiembre se llevará a cabo la intervención gráfica colectiva “Pintando un mural de aniversario”, en la que diez artistas visuales realizarán, en conjunto con niñas, niños y jóvenes, una obra conmemorativa en vivo. Asimismo, el domingo 27, la celebración se extenderá a la explanada y jardines de la biblioteca con un recorrido de mojigangas que llenará el recinto de música, tradición y color.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Biblioteca Vasconcelos invitan al público a celebrar dos décadas de encuentro con los libros, la cultura y el conocimiento, renovando su compromiso con la inclusión, la creación artística, la lectura y el acceso democrático a la cultura para las generaciones presentes y futuras.

Para más información del programa, visita la página web bibliotecavasconcelos.gob.mx y sigue las redes sociales: Facebook: Biblioteca Vasconcelos, Instagram: @bibliotecavasconcelos, YouTube: @BibliotecaVasconcelosCanal y X: @VSCLS.