Diseño para imaginar futuros posibles en el Abierto de Diseño 2026

Abierto de Diseño CDMX 2026 El Abierto de Diseño CDMX plantea nuevas formas de imaginar cómo viviremos, a través de exposiciones, instalaciones, conversaciones y proyectos que cruzan diseño, ciudad, tecnología y medio ambiente (Diego Severiano)

Del 25 de septiembre al 4 de octubre el Abierto de Diseño CDMX celebra Futuros en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), sede principal de la décima edición.

Diseñar frente a lo que viene

Unos de los planteamientos centrales del encuentro es entender el diseño más allá de los objetos. El Abierto propone seis enfoques: “Panorama abierto” y “Novedades” que permiten reconocer cuestionamientos compartidos entre prácticas diversas: “Cultura y sociedad”, “Medio ambiente y regeneración”, “Cuidados”, “Lo que habitamos”, “Imaginación de futuros” y “Forma y función”. Estos enfoques establecen relaciones entre las distintas disciplinas y permiten observar para quién, por qué y cómo se diseña hoy.

Abierto de Diseño CDMX 2026 El Abierto de Diseño CDMX plantea nuevas formas de imaginar cómo viviremos, a través de exposiciones, instalaciones, conversaciones y proyectos que cruzan diseño, ciudad, tecnología y medio ambiente (Diego Severiano)

Los miedos también forman parte del futuro

La exposición central “Futuros Pánicos”, curada por Karla Paniagua y Jorge Camacho, explora cómo el miedo condiciona nuestra capacidad para imaginar el porvenir.

“En las piezas te vas a encontrar patentes, objetos de la vida ordinaria, objetos que fueron creados por artistas para la exhibición, objetos de diseño especulativo, es decir, objetos que no existen, pero que podrían existir; todo eso está mezclado y vas a encontrar diferentes grupos de temores: lo que tiene como propósito es reflexionar en torno al rol que juega el miedo en nuestra vida cotidiana. A lo mejor como un disparador, a lo mejor a veces como un paralizante. Nos preguntamos cuál es el papel que juega el miedo y cómo ese miedo se expresa en los objetos de diseño que utilizamos cotidianamente”, afirma Karla Paniagua.

El recorrido se divide entre “Pánicos próximos” y “Pánicos remotos”: “Los Pánicos Próximos son básicamente esos pánicos que existen en nuestro entorno personal como en nuestra vida cotidiana y que a los que estamos expuestos principalmente como personas. Los pánicos remotos son pánicos sociales o incluso como a nivel de la civilización o incluso del planeta. Cada una de esas dos grandes secciones contiene a su vez subtemas. En el área de pánicos próximos están cosas como la violencia mágica, pero también la violencia física, el despojo de posesiones, las enfermedades, el envejecimiento y en la de pánicos remotos tenemos cosas como desastres sociales, crisis ecológicas, riesgos tecnológicos”, comentó Jorge Camacho.

Costa Rica, primer país invitado del Abierto de Diseño 2026

Por primera vez, el Abierto de Diseño CDMX recibe a Costa Rica con un pabellón presentado por Esencial COSTA RICA y curado por la Semana de Diseño de Costa Rica (SDCR), donde se reúnen propuestas de diseño de paisajes, producto, gráfica, ilustración, joyería, gastronomías y prácticas colaborativas.

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El Abierto en la CDMX

La programación del Abierto ampliará este año su alcance territorial hacia el sur y el oriente de la Ciudad de México.

En Iztapalapa, el Museo Yancuic será una de las sedes claves en la expansión del festival.

En Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) presentará una muestra del Centro de Diseño Kuya (de Ceará, Brasil) y “Candor 10 años”: la segunda muestra documental del proyecto creado por Fernanda Mereles en Pátzcuaro, Michoacán.

El Museo de Arte Carrillo Gil, uno de los espacios más importantes dedicados al arte moderno y contemporáneo de la ciudad, recibirá dos piezas de Tuux que dialogan con la arquitectura del museo.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo presentará el trabajo de Taller Nacional a través de “Studio Evolución.

En Ciudad Universitaria, Universum conectará diseño, juego y ciencia a través de dos propuestas: “Espacio lúdico” y “La ciencia está en la cancha”, que se integran a la vocación interactiva del museo.