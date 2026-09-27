Karen Anguiano ofrece cuativador funcion de danza aérea “ELEVARE”, en el espacio cultural Jupiter 21

Aérea. La danza aérea. Imagene referencial.

“Existe una línea muy delgada entre lo que es un atleta de alto rendimiento y lo que es un artista circense”, plantea la poderosa bailarina Karen Anguiano, quien escénicamente también se hace llamar Otoño Divino.

La artista multidisciplinaria se dedica a las prácticas circenses desde hace casi 10 años y lleva proyectos colectivos como “Letrasenlasvenas” y “LaRestistenZia” donde buscan crear espacios seguros para la poesía y las artes que combinan teatro, danza y circo.

Después de una demostración en la que sube varios metros de tela usando solamente sus brazos, para luego descolgarse casi hasta tocar el piso en una danza que fácilmente sería mortal, la danzante área, malabarista y gestora cultural comenta que cuando estudiaba. “Por eso me parece importante que prueben el escenario”, indica sobre la diferencia fundamental que cualifica a los artistas.

Con el ánimo de invitar a la gente a conocer más de esta práctica y acercarse, Karen invitó alrededor de 10 practicantes de danza aérea, Adriana Herrera Montejano, Jimena y Yoalli, entre otras mujeres y personas disidentes sexogenéricamente para ofreció una Función de Danza Aérea llamada “ELEVARE”, en el espacio cultural Jupiter 21, en la Ciudad de México, este domingo 27 de septiembre a las 5pm.

“Creo que hay estigma y estereotipo porque se asocia mucho la danza aérea a lo femenino, a las mujeres, he tenido muy pocos alumnos hombres”, considera Karen Anguiano, por lo que invita a todo público a observar la fuerza y elegancia que se requieren en esta práctica, con cualquier tipo de cuerpo.“Lo hago con mucho amor, por compartir el escenario, no viene de que alguien me lo haya pedido, es autogestivo e independiente”, agrega.

POR SI VAS

Para más información sobre presentaciones, sobre la disciplina así como posibilidad de clases de danza puedes ponerte en contacto a través de las redes sociales de @hojasmuertaz (Otoño divino, nombre artístico de Karen)