Casa de México reproduce en Madrid el espíritu del movimiento artístico del Museo Dinámico

Muestra. La Casa de México en Madrid inauguró este martes una exposición que busca reproducir el espíritu del Museo Dinámico, un movimiento artístico que impulsó a artistas abstractos en México en los años 60, un episodio poco estudiado en la historia del arte mexicano. (MARC FRAILE BAUDY/EFE)

La Casa de México en Madrid inauguró este martes una exposición que busca reproducir el espíritu del Museo Dinámico, un movimiento artístico que impulsó a artistas abstractos en México en los años 60, un episodio poco estudiado en la historia del arte mexicano.

Titulada ‘Fue el día, fue la tarde, fue fantástico’, la exposición, que se presentará hasta el 24 de enero de 2027, recopila 56 obras de 46 artistas, todas de la colección privada Colección Isabel y Agustín Coppel (CIAC).

La curadora Magnolia de la Garza explicó que el título de la muestra procede de la respuesta de la pintora Mira Landau sobre “¿Qué pasó ahí?”, en referencia al movimiento del Museo Dinámico y a lo que ella contestó: “La gente bailaba, había teatro, había poesía, había música y fue de día, fue de tarde, fue de noche, fue fantástico”.

“Eso es con lo que yo me quiero quedar”, subrayó la curadora, como “cuando hay muchas cosas sucediendo y nos deja esa sensación de que fue fantástico sin importarnos la realidad”.

El recorrido de la muestra se divide en capítulos. Abre primero con un enfoque sobre el Museo Dinámico y sus protagonistas, para luego abordar la abstracción y sus diálogos, seguido de una temática en torno a la poesía, la música y la performance, antes de tratar del espacio a través de la arquitectura como escenario y acabar con ‘El final de la fiesta’.

“El Museo Dinámico, cuando abre sus puertas buscaba eso, que el arte jugará con una cercanía, con esta cuestión de lo familiar y lo lejano, que nos llevará a otro ambiente”, enfatizó la curadora.

Añadió que, con el Museo Dinámico, en los 60 buscaron otras formas de generar conexiones y por eso lo importante aquí es “con quién hablamos, quién nos ve y cómo vamos a generar estos diálogos”, ya que ella aspira a que el público no sea un visitante más, “sino algo”.

El Museo Dinámico

En 1962 México no tenía aún un museo de arte moderno o contemporáneo, por lo que Manuel Larrosa y Miguel Salas Anzures tomaron la iniciativa de crear un proyecto para impulsar a una nueva generación de artistas abstractos a través de espacios como casas privadas y locales comerciales, para convertirlos en galerías alternativas efímeras.

Entre 1962 y 1967, el proyecto se convirtió en la primera experiencia documentada en México de intervenciones artísticas autónomas en el espacio doméstico.

Más allá de una sala tradicional, el Museo Dinámico funcionó como un punto de encuentro multidisciplinar donde la exhibición plástica convivía con lecturas de poesía, obras teatrales, música en vivo y un ambiente de fiesta comunitaria.

Su propósito principal fue impulsar la abstracción y el lenguaje experimental de la emergente Generación de la Ruptura.

De la Graza detalló que ese espíritu dinámico está muy conectado con la colección de la CIAC, que “no es una colección que tenga un espacio expositivo, no tiene un museo”, sino que vive de exhibirse en instituciones que les invitan, en casas de los coleccionistas, en oficinas y otros tipos de espacios.