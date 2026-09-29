American Football, cómo no ver conciertos en la CDMX con la nostalgia de fondo: sí empujo, sí grito y veo Tik Toks

American Football (Sebastián Padrón)

Con la nostalgia (siempre) de fondo porque todas las bandas regresan a la Ciudad de México, parece que la fórmula ahora será así: empujar, hablar, tomar fotos cortadas entre malas caras, volver a hablar, y ver TikToks.

Siempre ver Tiktoks de fondo. La nostalgia ya solo es una palabra que adereza los pósters de cualquier banda que esté de regreso, desde los que llenan estadios como Oasis hasta Interpol, una de las que más ha venido a México (y que entre broma y broma ya dicen que paga predial). En este caso fue American Football, pero la fórmula para muchos de los que iban a verlos fue la misma.

Y todo pasó un sábado en un lugar lleno de recuerdos para la música en esta ciudad como es el House Of Vans (HOV), antes el Bulldog Café donde se llegó a presentar Radiohead e incluso Poison.

Con Mike Kinsella como líder en la voz y guitarra, junto a Steve Holmes, así como Nate Kinsella (primo de la voz de la banda de midwest emo) y Steve Lamos en la batería fue como se cerró la última noche del Pitchfork Festival Mexico 2026.

Sí empujo…

Sin importar que su álbum debut se colocó en el lugar siete de los mejor ranqueados en 1999, según Rate Your Music, con cercanos como The Fragile de Nine Inch Nails, el Bocanada del argentino Gustavo Cerati o When the Pawn de Fiona Apple junto al Black on Both Sides de Mos Def, parece que a veces no estamos preparados para escuchar y callar.

Sea el HOV o cualquier lugar en la ciudad, el ida y vuelta de estarse empujando por un lugar lo más cercano al escenario, avanzar de más, llegar tarde y quitar al otro para que mi video o mi foto salgan bien son el común denominador. Siempre así. Ya no pensamos en una experiencia de lo colectivo donde hay que mirar al otro, solo es hacia adelante o hacia el celular.

Sí grito…

En el lobby del HOV pasaba lo mismo, gritos, hablar sobre algo que le pasó a un dichoso “osito”. La charla del día previo o de la semana entre amigos contaba más que escuchar el regreso (pese a que hace un año tocaron en otro festival de la ciudad) de American Football con un nuevo disco.

Todo es más importante que escuchar y ver hacia adelante. Contestarle al otro, hablar con el otro, mirar Tiktoks de otros. Todo lo mismo.

Al frente, la realidad era esta: American Football comenzó con la canción que abre su nuevo material, “Man Overboard”, luego vino “Blood On My Blood” y más adelante llegó “Uncomfortably Numb”, el feat que tienen con Hayley Williams, la vocalista de Paramore. Además de la música, una pantalla en el fondo se llenó de transiciones con flores, paisajes y momentos de la naturaleza que daban toda una atmósfera para contemplar el acto.

En la realidad de los otros, todo eran estímulos para ponerle atención al celular o simplemente platicar como si tuviésemos una bocina con música de fondo. ¿El verdadero acto de pagar el premium?

Veo Tik Toks…

Hacia el final del concierto, que fue más corto en comparación con el promedio del tour cercano a las dos horas, llegó la catarsis para escuchar “Never Meant” con la mítica casa americana de fondo. La canción que arranca el LP1 de la banda y la que nos llevó a todos a querer saber más de American Football.

Así cerró todo previo al Encore, pero al tiempo que escuchaba “There were some things that were said that weren’t meant…/ Was never meant”, de fondo uno de los fotógrafos que ya había terminado de hacer su trabajo veía TikToks a todo volúmen. Sin razonar, sin pensarlos, sin nada: el scroll infinito en su máxima expresión.

Para este punto, más de la mitad de las personas veían su celular en el inmediato. Esta situación se repitió y de pronto todo fue más importante que las últimas cuatro piezas de la banda liderada por los Kinsella. Todas ellas de su última entrega para regresarnos a ese momento con la naturaleza: “The One With the Piano”, “Patron Saint of Pale”, “No Feeling” y “Bad Moons”.

Y del audio… ¿hablamos?