¿Cómo es la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos” y qué precio tiene?

Museo La operación contará con la participación de buzos especializados, comunidades costeras y pescadores. (Especial)

Conservación Internacional y SC Johnson presentaron en México una alianza regional orientada a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y costeros en América Latina.

¿Quién inauguró la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos”?

La iniciativa reunirá esfuerzos en México, Costa Rica, Colombia y Perú para localizar, documentar y retirar redes, líneas, anzuelos y otras artes de pesca abandonadas que continúan atrapando fauna marina y afectando arrecifes, corales y otros ecosistemas.

El anuncio se realizó en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México (Sedema), dentro del marco de la inauguración de la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos”, una muestra que acerca al público historias, acciones y soluciones de conservación desarrolladas junto con las comunidades mexicanas.

De la conciencia a la acción Como parte de la colaboración y con el apoyo de SC Johnson, Conservación Internacional impulsará una operación continental de rescate oceánico para localizar, documentar y retirar redes, líneas y otras artes de pesca abandonadas en ecosistemas marinos de México, Costa Rica, Colombia y Perú.

La operación contará con la participación de buzos especializados, comunidades costeras, pescadores, autoridades y organizaciones locales, bajo protocolos técnicos y de seguridad

En México participarán Conservación Internacional México, guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y aliados de comunidades locales.

Una exposición para acercar la conservación al público

Como parte del lanzamiento de la alianza, Conservación Internacional México y SC Johnson en colaboración con la Sedema, a través del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, inauguraron la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos”, una muestra fotográfica que busca acercar al público las historias de las personas y comunidades que contribuyen a la protección y restauración de los ecosistemas marino-costeros.

¿Cuántas fotografías muestra la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos”?

A través de 29 fotografías, la muestra documenta acciones de restauración y monitoreo de manglares, buceo comunitario, retiro de residuos y artes de pesca, así como alternativas productivas sostenibles. Las imágenes ponen en el centro a las personas y comunidades que trabajan directamente en la protección de los ecosistemas marino-costeros.

México alberga una de las mayores extensiones de manglar del mundo y, de acuerdo con CONABIO, ocupa el cuarto lugar global. Estos ecosistemas son fundamentales para la biodiversidad, la protección de las costas y los medios de vida de las comunidades.

“En Conservación Internacional México cada día reafirmamos que la conservación tiene rostros e historias que merecen ser compartidas. Por ello, impulsamos esta exposición fotográfica y encontramos en el Museo de Historia Natural un aliado ideal para acercar estas historias al público, gracias a su importante labor de educación ambiental y difusión de la riqueza natural de México”...

“La muestra pone en primer plano a las personas y su relación cotidiana con el paisaje costero-marino, visibilizando iniciativas locales que son posibles gracias al trabajo conjunto de comunidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de gobierno y aliados comprometidos como SC ohnson”, afirmó Leticia Gutiérrez Lorandi, Vicepresidenta y directora ejecutiva de Conservvación Internacional México.

La exposición estará abierta al público a partir del 17 de septiembre de 2026 en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México, ubicado en Av. de los Compositores, Bosque de Chapultepec II Secc, Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Qué precio tiene la exposición “Comunidades que mantienen a los manglares y a los océanos vivos”?

La exposición se puede visitar en los horarios regulares del museo (martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas). La entrada general tiene un costo de $39 pesos; niños, maestros y estudiantes, con credencial vigente $19 pesos. Las visitas guiadas tienen un costo de $16 pesos, el servicio de silla de ruedas no tiene costo; adultos mayores, personas con discapacidad y menores de 3 años, tienen entrada libre.

Posteriormente, se contempla que la muestra pueda llegar a algunas de las comunidades participantes mediante un formato itinerante, con el objetivo de acercar las historias a sus territorios y fortalecer la apropiación local de las iniciativas de conservación.

Con esta alianza, SC Johnson y Conservación Internacional buscan articular la experiencia técnica, el conocimiento de las comunidades y la colaboración con autoridades y organizaciones para impulsar soluciones que contribuyan a proteger los ecosistemas marinos, retirar artes de pesca abandonadas y prevenir nuevos impactos en los océanos de la región.