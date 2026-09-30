“Somos Espejos”, de Ana Victoria Corona Rugerio de la UDLAP, seleccionada para dos concursos

Concursos. Ana Victoria Corona Rugerio, estudiante de la Licenciatura en Danza de la UDLAP. (UDLAP)

El proyecto “Somos Espejos”, de Ana Victoria Corona Rugerio, estudiante de la Licenciatura en Danza de la UDLAP, fue seleccionado para participar en el Festival Fotogenia Ciudad de México 2026, dentro de la Selección Oficial Mexicana, y en Sadler’s Wells London 2026, y así convertirse en la primera videodanza nacional mexicana en representar a México en este espacio.

Para la estudiante de la UDLAP, estas selecciones representan una oportunidad para compartir su trabajo con nuevos públicos y una experiencia especialmente significativa dentro de su desarrollo como artista.

“Saber que mi proyecto fue seleccionado en dos festivales fue muy gratificante y emocionante”, compartió.“Somos Espejos” es una videodanza que surge a partir de la clase de Danza y la Cámara impartida por el Dr. Jesús Mario Lozano Alamilla y retrata una experiencia personal de la estudiante.

La pieza, desarrollada en colaboración con artistas de distintas disciplinas, explora las dos caras que, desde su perspectiva, forman parte de la experiencia humana: la sombra y el reflejo. “La sombra son los miedos, inseguridades, cargas, expectativas y, del otro lado, está el reflejo, que es todo aquello que te hace ser tú y saber qué, cómo y quién eres como persona”, explicó.Para Ana Victoria, su formación en la UDLAP ha influido en la manera de concebir la creación artística, particularmente en la importancia de generar comunidad.

“Mi desarrollo en la danza influye en este proyecto a través de crear comunidad, de generar un espacio donde los artistas, tanto quienes abordan la danza como la música, puedan conectar con el mensaje de esta pieza y generar que todos y todas podamos crear la misma idea y, a través de eso, movernos en conjunto”, señaló.

Zentzontle UDLAP lleva al escenario los ritmos y tradiciones costeñosDurante tres días, el Equipo Representativo Cultural Zentzontle de la UDLAP, bajo la dirección artística de Ángeles Martínez Hernández, presentó su gala “Al son del Pacífico: ritmos de la costa”, un espectáculo que llevó al escenario la identidad, las festividades y los sonidos de las comunidades de la costa occidental mexicana, con la participación de artistas invitados y agrupaciones musicales.

A través de la danza folclórica, la música y el zapateado, el espectáculo propuso un recorrido escénico de sur a norte por las costas del Pacífico mexicano.La travesía inició en Chiapas, con piezas como Biografía Turula, El pijijí, Aires del Coatán / El palomo de mi tierra y El alcaraván, acompañadas por los sonidos y expresiones tradicionales de la región. El recorrido continuó por Nayarit, con Vuela paloma, Corrido a Nayarit y El ahualulco, para después llegar a Sinaloa, donde la energía de la banda sinaloense acompañó piezas como De Mazatlán a Acaponeta, El costeño, La loca y El cable.

La gala llegó posteriormente a Jalisco, con Cerca del mar, Las olas, El pajarerito y Las copetonas. La voz también formó parte de esta travesía musical con la participación de Japhet Aram Jaquim García, quien interpretó una de las piezas que acompañaron a los bailarines, así como con la participación estelar de José Luis Rivera Reyes, quien realizó un floreo de reata, sumando a la propuesta escénica una de las expresiones tradicionales vinculadas con la cultura charra.

Biblioteca Franciscana celebra 25 aniversario con concierto UDLAPEn el marco de los festejos por el 25 aniversario de la Biblioteca Franciscana, la UDLAP a través de la Dirección de Bibliotecas y el Archivo de la Provincia del Santo Evangelio de México, llevaron a cabo, en la Capilla de San Antonio de la Biblioteca Franciscana, el concierto “Voces del alma”, con la participación del Coro de Cámara y el Equipo Representativo de Ópera UDLAP.

El encuentro tuvo un significado especial para el Coro de Cámara UDLAP ya que este año celebra 25 años de trayectoria y marca su regreso a los escenarios después de una exitosa gira por España, donde participó en dos concursos corales de Torrevieja y Totana.

Para esta presentación, el ensamble reunió a integrantes que formaron parte de la gira con nuevas voces que se incorporan a su generación actual, quienes bajo la dirección de la maestra Honey Moreira Abreu, presentaron un programa que inició con Cantemus y continuó con la habanera Renaces tú, de Arturo Vidal.

Posteriormente, el público disfrutó de un bloque dedicado a la música cubana, una tradición que forma parte del repertorio del ensamble con El mar, de Beatriz Corona, y el son cubano Para cochero.Durante su intervención, la directora del Coro de Cámara UDLAP, destacó además el vínculo del repertorio cubano con la historia del propio coro y de la Biblioteca Franciscana, asimismo señaló que: “es una tradición para nosotros hacer música cubana porque este coro tiene un poquito también de la tradición cubana, ya que su fundadora fue la maestra Gisela Crespo, y yo que también soy cubana, tengo el honor de seguir su legado, entonces no puede faltar este tipo de música”.

Finalmente, la participación del Coro de Cámara concluyó con Son de la Negra, una de sus piezas más aclamadas.