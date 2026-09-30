Leonardo Padura: “Castigan al gobierno cubano, pero es la gente de Cuba la que sufre”

Padura. Leonardo Padura dice que “la situación de esperanza de 2016 se ha convertido en un infierno cotidiano para la mayoría de la gente de la Cuba de hoy.

Recién llegado del Festival Latinoamericano de Biarritz (Francia), donde el lunes habló ante 900 personas y firmó sus libros durante hora y media, el escritor cubano Leonardo Padura recala este miércoles en Barcelona para recibir el Premio Liber 2026, un reconocimiento de la Federación de Gremios de Editores de España a su trayectoria.

Antes de la gala, que se celebrará la noche del miércoles, habla en una entrevista con EFE de literatura, nuevos proyectos y no obvia cuestiones relacionadas con su país.

Padura rememora que, si su anterior novela con Conde de protagonista, ‘Personas decentes’, transcurría en 2016 en un momento de “deshielo” con Barack Obama de presidente de Estados Unidos, su nuevo libro con el melancólico expolicía en el que cumplirá setenta años y deberá encontrar a una mujer que recibió una herencia proveniente de España, muestra la Cuba de 2025, y es “como si fueran dos países distintos”.

Hace diez años, argumenta, fue un momento de “esperanza, de pensar que podían cambiar muchas cosas, aunque el gobierno cubano no lo aprovechó como debió y, unos meses después, llegó Trump, la pandemia, Biden, que no cambió nada con respecto a la política de Cuba, y volvió Trump con una política muy agresiva”.

“La situación de esperanza de 2016 se ha convertido en un infierno cotidiano para la mayoría de la gente de la Cuba de hoy. Yo me hago una pregunta elemental: ¿Esa política estadounidense quiere cambiar el régimen cubano? Porque no lo ha conseguido y lo que sí ha pasado es que se hace sufrir a los cubanos”, opina.

Aludiendo a su amigo Manuel Vázquez Montalbán y a una entrevista que mantuvieron en 1991 en La Habana en la que el autor español le dijo que se debía diferenciar el gobierno cubano de lo que es la gente de Cuba, Padura cree que hoy “se ha perdido esa perspectiva y están castigando al gobierno cubano, pero el gobierno cubano sigue y es la gente de Cuba la que está sufriendo”.

¿Te imaginas a Vargas Llosa haciendo esto?

Aunque no rehuye que en algunos aspectos es un privilegiado con respecto a sus conciudadanos, Leonardo Padura sufre los cortes de electricidad y de agua y explica que con su automóvil tuvo que ir a casa de otras personas con seis bidones para poder tener agua potable en su hogar de La Habana.

Riendo, desvela que con su mujer tienen un chiste y se lo cuentan cuando arremangados van con sus bidones de agua o realizan tareas parecidas en su día a día.

“¿Tú te imaginas a Vargas Llosa haciendo esto, cargando agua como un negro, con ese talante de caballero inglés que tenía?”, se preguntan él y su mujer, Lucía.

Ya más serio, subraya que vivir en estas condiciones supone “mucho desgaste psicológico”, aunque tampoco esconde que en su país “se ha somatizado la pobreza, la gente la ha asumido, tratando de sobrevivir”, sin que haya movimientos organizados contra el gobierno, aunque sí “mucho descontento e inconformidad”.

Una larga relación con Cataluña y España

Feliz de que se le conceda el Premio Liber 2026 por su “capacidad para contar historias”, por una “trayectoria de gran proyección internacional” y por la “riqueza de registros y géneros” que caracteriza su obra, Leonardo Padura recuerda la primera vez que recorrió Cataluña, la región donde se encuentra Barcelona.

Fue en 1990 cuando realizó una serie de documentales en los que buscaba las trazas de la emigración catalana a Cuba y posteriormente, en 1996 empezó a publicar en Tusquets, su editorial, y ya no ha dejado de viajar a España, donde recibió distinciones como el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el Pepe Carvalho o el Barcino.

“Que hoy me entreguen el Premio Liber es muy satisfactorio, porque todos los premios honoríficos tienen un valor muy especial, los dan personas que creen que tu obra merece el reconocimiento”, asegura.

Leonardo Padura, tras recoger la distinción, pondrá el jueves rumbo a Córdoba para participar en el Cosmopoética, parará la próxima semana en Madrid y luego viajará a México, reconociendo que durante el año dedica seis meses a escribir y los otros seis a la promoción, participando en festivales y actos literarios en países de todo el mundo.