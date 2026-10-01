Con 450 mil visitantes, Museo Vivo del Muralismo celebra dos años como espacio de cultura y encuentro comunitario: Mario Delgado

Festejo. Mario Delgado, secretario de Educación, durante los festejos por el segundo aniversario del Museo Vivo del Muralismo.

Con cerca de 450 mil visitantes desde su apertura, el Museo Vivo del Muralismo (MVM) conmemora su segundo aniversario como un espacio dedicado a preservar y acercar el patrimonio artístico e histórico de México a las nuevas generaciones, así como a fortalecer el vínculo con las comunidades educativas, artísticas y vecinales.

Durante la celebración, realizada en el histórico edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes integrantes del Coro Monumental de las Primarias Anexas a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, destacó el valor del inmueble como memoria viva de la cultura de México y como un legado para el disfrute de las nuevas generaciones.

Recordó que, por disposición oficial, hace dos años el MVM abrió sus puertas al pueblo, permitiendo apreciar los frescos que narran un capítulo muy importante de nuestra historia, producto del esfuerzo popular: la Revolución Mexicana, la tercera transformación de nuestra vida pública, a través de la obra del artista Diego Rivera.

“También inmortalizó a héroes nacionales como Zapata, quien reclamó la tierra para quien la trabaja; o a la Maestra Rural, que imparte clase a personas de todas las edades; y pintó a Frida repartiendo arsenal, mostrando la fuerza y el protagonismo de todas las mujeres en las grandes transformaciones del país, como hoy reivindica la primera Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo”, apuntó.

En este recinto cultural e interactivo, afirmó, Diego Rivera iba educando con su pincel, con el lenguaje universal de las formas, la composición y los colores. Pintó a un pueblo que se organiza para defender la justicia, la libertad y la igualdad, plasmando una certeza que reivindicamos ahora en la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero los pobres”.

Indicó que, para Diego, “el cliente de la pintura mural no es el coleccionista privado, es el pueblo”. Por eso, estos frescos y este recinto histórico merecían ser un espacio vivo, de disfrute en comunidad, que recuerde a quien lo visite que, cuando el pueblo se une y defiende a la patria y a la soberanía, conquista derechos que nadie podrá arrebatarle, como el derecho a la educación.

Desde su apertura como museo, el recinto se ha consolidado como un espacio de encuentro en el que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias no sólo conocen el patrimonio muralístico, sino que participan en actividades de creación, lectura, música, danza, teatro y talleres.

La directora del MVM, Gloria Angélica Falcón Martínez, destacó que el segundo aniversario se celebrará, durante la Noche de Museos, como una oportunidad para reconocer y agradecer la presencia del público que ha hecho suyo este espacio.

Resaltó que de acuerdo con la Encuesta de Museos 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las personas permanecen en promedio 80 minutos durante su visita al recinto, lo que refleja el interés por conocer sus espacios, obras y propuestas culturales.

Recordó que el MVM fue inaugurado el 25 de septiembre de 2024 y se incorporó a la red nacional de museos. Desde entonces, además de preservar y difundir el patrimonio artístico que alberga el edificio histórico de la SEP, desarrolla una programación permanente de conciertos, talleres, teatro, danza y actividades para públicos de distintas edades.

Falcón Martínez explicó que uno de los propósitos del museo es que las personas no sólo contemplen la arquitectura y las obras que forman parte del inmueble, sino que ejerzan sus derechos culturales mediante la creación y la participación activa.

En este sentido, el recinto mantiene colaboración con colectivos artísticos que requieren espacios para ensayar, montar obras o desarrollar proyectos. Como parte de estos acuerdos, los colectivos ofrecen funciones gratuitas para el público, lo que permite ampliar el acceso a distintas expresiones artísticas.

El vínculo con las comunidades educativas también se ha fortalecido mediante proyectos con escuelas de la zona, así como sesiones de cuentacuentos y actividades dirigidas a niñas y niños. Destaca la sala de lectura infantil, donde las y los visitantes pueden dibujar y colocar sus trabajos para integrar un mural colectivo.

El recorrido por el MVM permite conocer una parte fundamental del patrimonio artístico y educativo de México. En el Patio del Trabajo y el Patio de las Fiestas se encuentran murales de Diego Rivera, además de obras de Jean Charlot y Amado de la Cueva; mientras que el Salón Iberoamericano alberga trabajos de Roberto Montenegro y Luis Nishizawa.

El inmueble también cuenta con el antiguo Teatro Orientación, así como con espacios donde se encuentran obras de David Alfaro Siqueiros y Manuel Felguérez, además de 12 salas de exhibición que complementan el recorrido con propuestas de distintos autores.

Durante sus dos primeros años, el museo ha presentado exposiciones que acercan a niñas, niños y jóvenes a diversas expresiones artísticas y problemáticas sociales, entre ellas “Hacedores de palabras, hacedores de imágenes”, “Tinta rebelde”, “Imágenes que rompen el silencio”, “Murmullo de los océanos” y “Cascarita llanera, nahuales en la cancha”.

Estas muestras buscan generar espacios para la reflexión y, al mismo tiempo, transmitir a las nuevas generaciones que también pueden participar en la creación artística y reconocerse como autoras y autores.

Con motivo de su segundo aniversario, el MVM refrenda su vocación como espacio público para el acceso a la cultura, la preservación del patrimonio y la participación comunitaria, con una programación que busca mantener al arte como parte de la vida cotidiana de las comunidades.