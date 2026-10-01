Santander lanza Becas de Manutención para frenar Deserción Universitaria en México

tinuidad académica permite reducir barreras económicas, amplia oportunidades y fortalece futuro profesional juvenil, dice Arturo Cherbowski Lask —

Beca Santander Manutención La Beca Santander Media Manutención 2026 otorgará estímulos de 4 mil 500 pesos a 125 estudiantes de niveles técnico, licenciatura y posgrado. (Santander)

Para reducir el abandono escolar Banco Santander México abrió la segunda edición de la Beca Santander Media Manutención 2026 que apoyará 125 estudiantes de Educación Superior en el país, con becas únicas de 4 mil 500 pesos.

Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, informó que la convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años inscritas en programas de Educación Superior Técnica, licenciatura, maestría o doctorado en instituciones públicas o privadas de México.

Explicó que los recursos serán destinados a materiales, equipos, actividades y otros gastos relacionados con la formación académica de los aspiramtes.

“A lo largo de estos años hemos apoyado a más de 225 estudiantes, con una inversión superior a un millón de pesos; este esfuerzo refleja el compromiso de Santander con la educación en México, porque facilitar la continuidad académica contribuye a reducir barreras económicas, ampliar oportunidades y fortalecer la preparación profesional de las nuevas generaciones”, afirmó.

Añadió que con esta nueva edición quieren que más jóvenes cuenten con herramientas para avanzar en sus estudios.

Detalló que la primera fase de inscripción estará abierta del 10 de agosto al 5 de octubre de 2026 en Santander Open Academy; los interesados deben completar, antes del 19 de octubre, uno de los cursos de acceso directo disponibles en la plataforma.

Dijo que la segunda fase será realizada del 7 al 19 de octubre de 2026; en este periodo, los participantes deberán completar su registro y presentar documentación que acredite su condición de estudiantes.

Arturo Cherbowski Lask expresó que el comité de selección ponderará las solicitudes bajo un esquema equitativo; el 80 por ciemto de la calificación corresponderá a la exposición de motivos redactada por el alumno, y el 20 por ciento restante evaluará el desempeño y cumplimiento del curso requerido en la plataforma.

Reveló que los resultados estarán disponibles a partir del 17 de noviembre de 2026 en Santander Open Academy y las personas seleccionadas recibirán una notificación por correo electrónico.

“Con esta iniciativa, Banco Santander México refrenda su compromiso con la institución que más apoya a la educación en el país y contribuye al desarrollo de México”, culminó.

Santander lanza Becas de Manutención para frenar Deserción Universitaria en México