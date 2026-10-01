Leviatán Dance Proyect alista funciones de “Giselle” en el Foro Cultural Coyoacanense

Baile. Luis Enrique Rosales y Melisa Palma, directores de Leviatán Dance Proyect.

La compañía Leviatán Dance Proyect ofrecerá el ballet “Giselle” los días 3, 4, 10 y 11 de octubre en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles con 30 bailarines, música de Adolf Adam y basada en la coreografía original de Jules Perrot y Jean Coralli.

En entrevista, Melisa Palma y Luis Enrique Rosales, directores de la compañía, cuentan que esta pieza es el fruto de una etapa de seis años en la autogestión de una compañía independiente que ha ido labrando un camino en la danza en escenarios nacionales.

Al respecto de la “Giselle” que presentarán, Luis Enrique cuenta que estas funciones los tiene muy contentos porque es el primer ballet de nuestra agrupación que presenta los dos actos completos, con 30 bailarines en escena, escenografías y vestuarios. “La producción más grande que tenemos hasta ahora”.

En la obra, voy a personificar Hilarión, quien es el guardabosque y básicamente es el que detona toda la trama al descubrir que Albrecht tiene dos novias.

Por su parte, Melisa Palama, quien personifica a Giselle, dice que Hilarión está profundamente enamorado de ella, pero lo rechaza constantemente y eso genera el conflicto.

EL NACIMIENTO DE UNA COMPAÑÍA

La historia de Leviatán Dance Proyect, fundada hace seis años, es una semilla que florece después de la pandemia de Covid y por la visión de Melisa y Luis Enrique de no esperar la oportunidad, sino de fabricarla.

Cuentan que en el 2020, cuando se empezaba a salir de la pandemia, los agobió el hecho de que era el momento cumbre de la Licenciatura en Danza Clásica y no tenían ninguna experiencia, mucho menos una foto en el escenario para enviarla a compañías o escuelas.

Melisa y Luis Enrique, entonces, pidieron prestado el Teatro Raúl Flores Canelo para hacer una función falsa, en la que cada integrante del grupo presentara una escena, grabarla en video y fotografiarla para tener material y poder audicionar.

Poco después, relata Luis Enrique, se inauguró el Teatro Varsovia y lanzó una convocatoria de programación que encontré en Facebook y “sí tenemos todos los vestuarios, ya ensayamos, ¿por qué no lo propongo? Nos aceptaron y salió muy bien”.

El bailarín explica que lejos de esperar a que alguien les diera una oportunidad, empezaron a crear sus oportunidades y en el Varsovia tuvimos llenos. Así, el montaje lo repetimos los siguientes años, hasta que nos graduamos en Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBAL. Y al terminar el servicio en la Compañía Nacional de Danza, “no teníamos trabajo y algo debíamos hacer.

En este punto, Melisa Palma dice que además de estar formando la compañía, decidieron dar clases. Era el 2024 y las abrimos al público en la calle de Cascada 804, colonia Banjidal.

Las sesiones son de lunes a viernes y, paralelamente, apoyan a los bailarines que egresan de la carrera. O incluso, para los jóvenes bailarines que aún están en la escuela y necesitan probarse, los integran al cuerpo de baile.

LOS HORIZONTES DE LA COMPAÑÍA

El tener una compañía independiente con todo lo que significa, “es algo que platico con Melisa y creemos que nuestra labor es hacer un llamado a despertar a los jóvenes. Porque cuando estudias la carrera estás en tu burbuja, tienes a tus compañeros, pero no conoces a más gente”, dice Luis Enrique.

Esto, añade el bailarín, te rezaga y para formar un camino ahora debe manejar muchas herramientas de comunicación, saber gestionar insumos, saber editar tanto música, como video, postales, todo lo que se requiera, además de hacer difusión en medios, preguntar qué se necesita para rentar un teatro o un telón, encontrar 20 vestuarios iguales.

Y aunque bailar es en sí complejo, agrega Luis Enrique, debes aprender a gestionar, “¿qué más tienes que hacer? ¿Qué más tienes que buscar? Y cómo se resuelve la escena completa, no sólo la labor dancística, hay que atender a los técnicos, saber de luces, tramoyas y hasta saber sobrellevar quizá el humor de otras personas, porque como responsable, no podemos colapsar, enojar, estar triste, cansado, hay responsabilidad de muchas personas y recursos.

ESCENA.

Leviatán Dance Proyect se ha presentado en recintos nacionales e internacionales, como en el Campos Teatrales, de Milán, Italia, además de haber montado partes de obras clásicas como El lago de los cisnes, galas y otras actividades.

Las funciones de “Giselle” se realizarán a las 19:00 horas. La cita es en Ignacio Allende 36, colonia Del Carmen