Claustro de Sor Juana resignifica Aquelarre como espacio de Resistencia y Sororidad

La persistencia de la violencia de género nos obliga a revisar las estructuras sociales que la sostienen; la creatividad permite transformar y resistir a esas fuerzas —
La Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) alberga la exposición colectiva Aquelarre, una propuesta artística que plantea una visión histórica diferente a la figura varonil en las reuniones de mujeres.
La muestra fue implementada con la coordinación de la artista visual Mercedes Gertz y la historiadora del arte Karen Cordero Reiman, la creadora Claudia López Terroso y a la colectiva INVASORIX.
“La persistencia de fenómenos como la violencia de género, el feminicidio y muchas otras formas de violencia se sigue manifestando de diferentes maneras en nuestra sociedad, por lo que buscamos reflexionar sobre los modos en que la creatividad nos permite transformar y resistir justamente a estas fuerzas violentas”, dijo Karen Cordero.
La propuesta multidisciplinaria reúne arte-objeto, fotografía, video y dibujo para reflexionar sobre la sororidad, el duelo y los saberes tradicionales de sanación.
La artista oaxaqueña y curandera Claudia López Terroso presenta Estén tus ojos abiertos, una serie de más de 80 dibujos inspirados en los cuadernos de remedios y conjuros de su madre fallecida.
A través de la transmutación de palabras en imágenes, la creadora explora la memoria familiar, el duelo y los rituales de curación espiritual.
“Los cuadernos son, al mismo tiempo, diarios personales y registros de prácticas de sanación; en ellos aparecen recetas, instrucciones para realizar curaciones en ríos, caminos y el mar, además de anotaciones íntimas”, explicó.
López Terroso dijo que decidió pedirle simbólicamente permiso a su madre para abrir esos cuadernos y establecer un diálogo con ella a través de sus escritos.
El dibujo se convirtió entonces en una forma de procesar el duelo y acercarse a una memoria familiarvinculada con las prácticas de sanación espiritual.
“Lo que hice fue conversar con ella a través de sus escritos y, a partir de las sonoridades de sus palabras, algunas muy sonoras y vibrantes, logré transmutarlas en dibujos”, explicó la artista.
Imaginario Patriarcal
“Durante siglos, donde las mujeres se reunían para compartir conocimientos, hablar de sus cuerpos, curar enfermedades, intercambiar remedios o simplemente estar juntas, el imaginario patriarcal vio conspiración, herejía o pacto con fuerzas oscuras”, explicó la UCSJ.
La palabra aquelarre quedó asociada así con la brujería y el miedo a una forma de conocimiento que escapaba al control de las instituciones y de los hombres.
Desde una perspectiva artístico-cultural y social, el es una figura capaz de representar la sororidad, la resistencia y la recuperación de saberes femeninos.
La exhibición concluye con Tiradas cuir-feminista: (des)aprendizajes tarotistas, de la colectiva INVASORIX, que reinterpreta el tarot tradicional vinculando sus arcanos con figuras como Hannah Arendt y Ana Mendieta.
La instalación incluye un mapa sonoro basado en lecturas performáticas sobre la pérdida, la transformación y la memoria colectiva de las mujeres.
La muestra será complementada con talleres de artes plásticas, sesiones de lectura de tarot y la acción permanente Conjuros: invocar la palabra como método de conocimiento colectivo.
Programa Público y Horarios de Visita
La UCSJ informó que también serán ofrecidas visitas guiadas programadas a lo largo de octubre, noviembre y diciembre para profundizar en el diálogo curatorial.
Aquelarre permanecerá abierta gratuitamente en la Celda Contemporánea del Claustro de Sor Juana hasta el 19 de diciembre de 2026, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y sábados de 10:00 a 15:00 horas.
Claustro de Sor Juana resignifica Aquelarre como espacio de Resistencia y Sororidad