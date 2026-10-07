Claustro de Sor Juana resignifica Aquelarre como espacio de Resistencia y Sororidad

La persistencia de la violencia de género nos obliga a revisar las estructuras sociales que la sostienen; la creatividad permite transformar y resistir a esas fuerzas —

Universidad del Claustro de Sor Juana Cartel oficial con el programa público y talleres de mediación que acompañarán la exposición 'Aquelarre' en la Celda Contemporánea del Claustro de Sor Juana. (Gerardo González Acosta)

La Celda Contemporánea de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) alberga la exposición colectiva Aquelarre, una propuesta artística que plantea una visión histórica diferente a la figura varonil en las reuniones de mujeres.

La muestra fue implementada con la coordinación de la artista visual Mercedes Gertz y la historiadora del arte Karen Cordero Reiman, la creadora Claudia López Terroso y a la colectiva INVASORIX.

“La persistencia de fenómenos como la violencia de género, el feminicidio y muchas otras formas de violencia se sigue manifestando de diferentes maneras en nuestra sociedad, por lo que buscamos reflexionar sobre los modos en que la creatividad nos permite transformar y resistir justamente a estas fuerzas violentas”, dijo Karen Cordero.

La propuesta multidisciplinaria reúne arte-objeto, fotografía, video y dibujo para reflexionar sobre la sororidad, el duelo y los saberes tradicionales de sanación.

La artista oaxaqueña y curandera Claudia López Terroso presenta Estén tus ojos abiertos, una serie de más de 80 dibujos inspirados en los cuadernos de remedios y conjuros de su madre fallecida.

A través de la transmutación de palabras en imágenes, la creadora explora la memoria familiar, el duelo y los rituales de curación espiritual.

“Los cuadernos son, al mismo tiempo, diarios personales y registros de prácticas de sanación; en ellos aparecen recetas, instrucciones para realizar curaciones en ríos, caminos y el mar, además de anotaciones íntimas”, explicó.

López Terroso dijo que decidió pedirle simbólicamente permiso a su madre para abrir esos cuadernos y establecer un diálogo con ella a través de sus escritos.

El dibujo se convirtió entonces en una forma de procesar el duelo y acercarse a una memoria familiarvinculada con las prácticas de sanación espiritual.

“Lo que hice fue conversar con ella a través de sus escritos y, a partir de las sonoridades de sus palabras, algunas muy sonoras y vibrantes, logré transmutarlas en dibujos”, explicó la artista.

Imaginario Patriarcal

“Durante siglos, donde las mujeres se reunían para compartir conocimientos, hablar de sus cuerpos, curar enfermedades, intercambiar remedios o simplemente estar juntas, el imaginario patriarcal vio conspiración, herejía o pacto con fuerzas oscuras”, explicó la UCSJ.

La palabra aquelarre quedó asociada así con la brujería y el miedo a una forma de conocimiento que escapaba al control de las instituciones y de los hombres.

Desde una perspectiva artístico-cultural y social, el es una figura capaz de representar la sororidad, la resistencia y la recuperación de saberes femeninos.

La exhibición concluye con Tiradas cuir-feminista: (des)aprendizajes tarotistas, de la colectiva INVASORIX, que reinterpreta el tarot tradicional vinculando sus arcanos con figuras como Hannah Arendt y Ana Mendieta.

La instalación incluye un mapa sonoro basado en lecturas performáticas sobre la pérdida, la transformación y la memoria colectiva de las mujeres.

La muestra será complementada con talleres de artes plásticas, sesiones de lectura de tarot y la acción permanente Conjuros: invocar la palabra como método de conocimiento colectivo.

Programa Público y Horarios de Visita

La UCSJ informó que también serán ofrecidas visitas guiadas programadas a lo largo de octubre, noviembre y diciembre para profundizar en el diálogo curatorial.

Aquelarre permanecerá abierta gratuitamente en la Celda Contemporánea del Claustro de Sor Juana hasta el 19 de diciembre de 2026, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas y sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Claustro de Sor Juana resignifica Aquelarre como espacio de Resistencia y Sororidad