Expo de Juan Gabriel en CDMX: fechas, horario, dónde visitarla y cómo entrar GRATIS

¡Atención, fans de Juan Gabriel! El Palacio Postal de la CDMX abrió una exposición dedicada al cantante y compositor mexicano, con una colección que permite conocer un lado más personal del artista.

La muestra llega a 10 años de la muerte del llamado Divo de Juárez, reuniendo más de 100 piezas provenientes de su acervo.

¿Qué hay en la exposición de Juan Gabriel?

La exposición “Amor eterno por siempre: Juan Gabriel” propone un recorrido por distintas etapas de la vida y trayectoria del artista, pero no se limita a mostrar fotografías detrás de una vitrina.

Entre las piezas se encuentran chaquetas, zapatos, fotografías, pinturas, reconocimientos, cuadros y objetos antiguos relacionados con Juan Gabriel. Algunos de estos elementos se presentan por primera vez en la Ciudad de México.

La idea es acercarse a la persona más que al personaje. Lo que traspasa el escenario y conocer parte de la historia que construyó alrededor de su música, su imagen y su relación con el público.

También puedes mandar una carta al Museo Juan Gabriel

Aquí aparece uno de los detalles más personales de la exposición. Debido a que el montaje se realiza en el Palacio Postal, las cartas tienen un papel especial dentro del recorrido.

Las personas que visiten la muestra podrán conocer historias vinculadas con la correspondencia y, además, enviar una carta dirigida al Museo Juan Gabriel en Ciudad Juárez.

El recorrido también incorpora una experiencia interactiva con fotografías de gran formato que pueden cobrar vida mediante realidad aumentada a través de una aplicación gratuita del museo.

¿Cuándo y dónde visitar la expo de Juan Gabriel?

La exposición abrió sus puertas el 1 de octubre de 2026

Permanecerá disponible hasta el 24 de enero de 2027

El montaje se encuentra en el tercer piso del Palacio Postal, ubicado en Tacuba 1, Centro Histórico de la Ciudad de México.

El horario es de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Los lunes no hay actividades de la exposición.

Para llegar en transporte público, una de las opciones más prácticas es el Metro Bellas Artes, de las líneas 2 y 8. Desde ahí solo hay que caminar unos minutos hasta el recinto.

¿Cuánto cuesta la entrada a la expo de Juan Gabriel?

La buena noticia para quienes buscan planes culturales sin gastar demasiado es que la entrada a la exposición de Juan Gabriel es gratuita. Así que lo único que tienes que hacer es ir, llegar temprano y disfrutar.

Además, quienes sean aficionados a la memorabilia pueden darse una vuelta por la tienda filatélica del Palacio Postal, donde se encuentra un kit relacionado con el compositor que incluye timbres postales, una hojilla filatélica y un sobre del primer día de emisión.