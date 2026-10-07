Penguin Random House celebra 10 años de TikTok

Booktok Algunos de los títulos.

A 10 años del lanzamiento de TikTok, la plataforma no solo ha transformado la manera de consumir y crear contenido, sino también la forma en la que millones de personas descubren, recomiendan y conversan sobre libros.

En este contexto, Penguin Random House Grupo Editorial celebra una década de TikTok con “Imprescindibles: 10 años de TikTok”, una campaña que reúne títulos que han encontrado en BookTok un espacio para conectar con nuevas generaciones de lectores y convertirse en auténticos fenómenos de conversación digital.

La campaña pone el foco en esas historias que aparecen una y otra vez entre recomendaciones, reseñas, reacciones y conversaciones de lectores hasta despertar una pregunta inevitable: ¿por qué todo el mundo está hablando de este libro? Thrillers psicológicos, novelas desgarradoras, historias inquietantes y clásicos contemporáneos forman parte de una selección que refleja la diversidad de lecturas que han generado conversación alrededor de BookTok.

Entre los títulos seleccionados se encuentran: Cadáver exquisito — Agustina Bazterrica Una perturbadora distopía que cuestiona hasta dónde puede llegar la humanidad cuando lo impensable se convierte en algo cotidiano. La novela de la escritora argentina propone una mirada incómoda sobre el consumo, la violencia y los límites éticos de la sociedad.

Tan poca vida — Hanya Yanagihara Una historia sobre la amistad, el amor y las heridas del pasado que acompaña a cuatro amigos a lo largo de varias décadas. Una novela emocionalmente intensa que ha provocado conversación entre lectores alrededor de sus personajes y experiencias.

La paciente silenciosa — Alex Michaelides Un thriller psicológico que parte de un inquietante misterio: una mujer asesina a su esposo y, después del crimen, deja de hablar. Un terapeuta buscará descubrir qué ocurrió realmente y qué se esconde detrás de su silencio.

El secreto — Donna Tartt Una historia de obsesión, secretos y culpa protagonizada por un grupo de estudiantes cuya fascinación por un mundo intelectual y exclusivo los lleva a cruzar límites de los que será imposible regresar.

Boulevard. Libro 1 — Flor M. Salvador Una intensa historia de amor entre Luke, marcado por la oscuridad y la desesperación, y Hasley, optimista y luminosa, quienes crean juntos un vínculo tan único como una tormenta imposible de olvidar.

La presencia de estos títulos en las conversaciones digitales muestra cómo las redes sociales han abierto nuevas formas de relacionarse con la literatura. Una recomendación, una reacción frente a un giro inesperado o un video de pocos segundos pueden despertar la curiosidad de miles de personas y colocar nuevamente una historia en el centro de la conversación.

Más allá de las tendencias, BookTok se ha consolidado como un espacio de encuentro entre lectores, donde las experiencias personales alrededor de un libro se comparten, se discuten y generan nuevas comunidades en torno a la lectura.

Con “Imprescindibles: 10 años de TikTok”, Penguin Random House Grupo Editorial se suma a la celebración de una década marcada por nuevas formas de descubrir historias, demostrando que, aunque cambien las plataformas y la manera de recomendar un libro, una buena historia siempre encuentra la forma de llegar a su próximo lector.