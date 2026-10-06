“Cartas para la Libertad” regresa con una tercera temporada: nuevas voces y nuevas preguntas sobre la justicia y la libertad

Cartas Con esta nueva temporada, Cartas para la Libertad refrenda su compromiso con la visibilización de historias que pocas veces encuentran un espacio.

Cartas para la Libertad regresa con una tercera temporada integrada por 10 nuevos episodios que reúnen nuevas voces, historias y preguntas en torno a la justicia, las segundas oportunidades y el significado de la libertad.Hay historias que no terminan cuando se abre una puerta. Hay historias que apenas comienzan.

En esta nueva entrega, la serie documental se acerca a distintas realidades vinculadas con el sistema de justicia y penitenciario en México: historias desde Santa Martha Acatitla; personas que enfrentan procesos bajo medidas cautelares; vidas que continúan después de la prisión; experiencias de reinserción; testimonios de custodios, así como relatos de familias cuyos integrantes también han sido atravesados por estos procesos.

Más que ofrecer respuestas definitivas, Cartas para la Libertad busca abrir un espacio para escuchar. La serie parte de la convicción de que acercarse a las personas y a las circunstancias detrás de cada historia permite comprender realidades que con frecuencia quedan reducidas a una sentencia, una cifra, una nota periodística o un expediente.

A través de testimonios y contextos diversos, el objetivo es brindar a las audiencias los elementos necesarios para escuchar, reflexionar, cuestionar y construir sus propias conclusiones.

Dos episodios sobre el caso de Israel VallartaEntre los capítulos que destacan en esta tercera temporada se encuentran dos episodios dedicados al caso de Israel Vallarta, uno de los procesos judiciales más mediáticos de México, cuya historia ha generado durante años un amplio debate público en torno a la justicia, el debido proceso y las irregularidades denunciadas alrededor de su detención y proceso.

A través de su testimonio y del contexto que rodea el caso, Cartas para la Libertad busca aportar elementos para que las audiencias puedan acercarse a una historia ampliamente conocida desde una perspectiva humana y, a partir de lo presentado en pantalla, construir su propia reflexión.

Para Carmen Huete, directora y productora de la serie, contar estas historias representa una oportunidad para generar espacios de escucha:“Visibilizar estas historias no significa justificar los delitos ni borrar el dolor de las víctimas. Significa entender que detrás de cada expediente hay personas, familias y vidas que también forman parte de la historia.

”Esta premisa ha acompañado a Cartas para la Libertad desde su origen: escuchar no significa absolver, condenar ni imponer una conclusión. Significa acercarse a realidades que suelen quedar reducidas a una sentencia, una cifra, una nota periodística o un expediente, para comprender que detrás de ellas existen historias humanas mucho más complejas.

Con esta nueva temporada, Cartas para la Libertad refrenda su compromiso con la visibilización de historias que pocas veces encuentran un espacio para ser escuchadas y con la construcción de una conversación más amplia sobre justicia, derechos humanos, reinserción y libertad.

La serie propone, una vez más, escuchar antes de juzgar y conocer las historias detrás de los procesos, confiando en la capacidad de las audiencias para reflexionar y formar sus propias conclusiones.

DATOS DE TRANSMISIÓN

Estreno: 10 de octubre de 2026

Transmisión: Todos los sábados, 22:00 horas

Televisión: Canal 14

Youtube: Transmisión simultánea

Temporada: Tercera

Episodios: 10

Dirección y producción: Carmen Huete y Canal 14