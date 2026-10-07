Los Superpoderes de Gaia En México, el 66% de las mujeres llegó a su primera menstruación con poca o nula información. (Especial)

En México, el 66% de las mujeres llegó a su primera menstruación con poca o nula información y solo el 4% recibió educación menstrual en la escuela, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual (UNICEF, Essity y Menstruación Digna México, 2025).

¿Qué es el libro Los Superpoderes de Gaia y de qué habla?

Esta cifra es el reflejo de millones de niñas siguen enfrentando uno de los cambios más importantes de su vida sin que nadie les explique qué está pasando en su cuerpo.

Es en este contexto que nace “Los Superpoderes de Gaia”, el libro infantil creado en México para acompañar a las niñas a descubrir y entender su cuerpo, su ciclo menstrual y todos los cambios que vienen con crecer, de manera clara, positiva y libre de tabúes.

Una herramienta diseñada para abrir un puente de conversación entre madres e hijas, y transformar una conversación en un momento de conexión, información y confianza.

El libro aborda el ciclo menstrual, los cambios físicos y emocionales de la pubertad, y lo que significa crecer como mujer, todo desde un lenguaje cercano, pensado para niñas que están por vivir o ya están viviendo esta etapa.

A nivel global, la realidad no es menos urgente, según el informe de UNICEF y la OMS (2024), sólo 2 de cada 5 escuelas en el mundo ofrecen educación sobre salud menstrual, y millones de niñas llegan a su primera menstruación sin saber qué es.

¿Por qué hacer el libro Los Superpoderes de Gaia?

El estigma, la vergüenza y la falta de información siguen siendo barreras reales que afectan la salud, la autoestima y la permanencia escolar de las niñas.

“Escribí este libro porque quiero que las niñas que lo lean vivan su primera menstruación de una forma completamente distinta a como la vivimos nosotras. Que no les dé miedo, que no les dé vergüenza, que entiendan que su cuerpo es poderoso”, djo Fer Borja, autora y Health Coach certificada por el Institute for Integrative Nutrition.

El evento de lanzamiento de Los Superpoderes de Gaia se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en WeWork Lago Alberto.

“Y quiero que las mamás tengan una herramienta para abrir esa conversación que a muchas nos costó tanto iniciar. Gaia es el libro que yo hubiera querido tener de niña, y que hoy quiero poner en las manos de mi hija”, comparte", agrega la escritora.

Los Superpoderes de Gaia nace con la idea de que la primera menstruación no debería ser un momento de vergüenza o confusión, sino el inicio de una relación más consciente, informada y amorosa con el propio cuerpo.

Este libro no busca solamente explicar qué es la menstruación, sino cambiar la historia que se cuenta alrededor de ella. Educar a una niña sobre su ciclo no es solamente prepararla para un día que llegará. Es darle herramientas para entenderse, escucharse y habitar su cuerpo con seguridad.