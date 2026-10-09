Tomás Méndez será homenajeado en el Palacio Postal por el centenario de su natalicio

Homenaje a Tomás Méndez este 10 de octubre Foto: Especial

A un siglo de su nacimiento, la música de Tomás Méndez Sosa, uno de los grandes compositores de México, será homenajeada en el emblemático Palacio Postal de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo una verbena popular para celebrar su legado y mantener vigente su obra entre las nuevas generaciones.

Nacido en Fresnillo, Zacatecas, el 25 de julio de 1926, Tomás Méndez es autor de más de 200 composiciones, entre ellas “Cucurrucucú Paloma”, “Paloma Negra”, “Golondrina Presumida”, “Leña de Pirul”, “A los Cuatro Vientos” y “Las Rejas No Matan”.

“Cucurrucucú Paloma” se convirtió en una de las canciones mexicanas con mayor proyección internacional, con más de 2,500 versiones en diferentes géneros e idiomas, consolidándose como un símbolo de la música mexicana.

Flyer homenaje a Tomás Méndez este 10 de octubre Foto: Cortesía

El homenaje contará con la participación del Mariachi del maestro Enrique Cruz, María Elena Leal Beltrán, hija de Lola Beltrán; José Antonio Hernández “El Pelao” de México, Lalo Méndez y artistas invitados. La conducción estará a cargo del locutor Gustavo Alvite Martínez.

Como parte de esta celebración se presentará además el Cancionero Ilustrado Interactivo de Tomás Méndez, proyecto resultado de varios años de investigación que permitirá al público descubrir parte del repertorio del compositor mediante códigos QR, incluyendo canciones que habían permanecido poco conocidas.

Lalo Méndez, hijo y heredero del compositor, ha dedicado los últimos años a investigar, documentar y promover la obra de su padre con el objetivo de preservar su legado y acercarlo a nuevas generaciones.

Al encuentro asistirán también integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), así como familiares y herederos de reconocidos compositores mexicanos. La familia Méndez Ormaechea invita al público en general a formar parte de esta celebración dedicada a uno de los grandes creadores de la música mexicana.