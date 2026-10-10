Alberto Manguel: “Si el libro ha muerto, me alegro de ver tanta gente en su funeral”

FIL El scritor argentino Alberto Manguel, invitado a dar la bienvenida oficial a la FIL MTY 2026. (FIL)

En el área de auditorios del CINTERMEX se extiende una exposición fotográfica compuesta por 40 paneles y más de 200 imágenes, cuya intención es acercar a Federico García Lorca a una lectura juvenil y urbana.

Se titula “Lorca York”, segunda entrega de un proyecto visual-editorial que el diseñador y fotógrafo colombiano, Iván Onatra prevé como trilogía.“Hay muchas capas para leer el libro:desde el punto de vista superficial de cómo la ciudad de Nueva York te invade con letreros, pero también desde el punto de vista filosófico de la filosofía urbana; también que desde siempre hemos escrito en las paredes”, indica sobre el proyecto que presenta en esta edición 34° de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Monterrey (MTY).

Además de la exposición fotográfica, Iván Onatra viene a ofrecer y hablar de sus dos libros de fotografía, unidos por el hilo temático de autores de lengua hispana que han vivido en Nueva York e ingresado a México.“Otra reflexión es acerca de los jóvenes y cómo a través de escribir descargan su furia. Ya de adulto uno no escribe, pero los jóvenes sí tienen esa manera de desfogarse y contar sus frustraciones, amores y su humor”, comenta.La muestra ocupa apenas un pasillo de los más de 21 mil metros cuadrados que abarca la FIL MTY este año.

Convive con el abismo de un espacio vacío-organizado con 3 mesas para “firmas de libros”, donde se presienten las filas que se formarán durante los siguientes días, hasta el 18 de octubre, para conocer a autores como Emmanuel Carrère, Guadalupe Loaeza, Juan Villoro, Joselo Rangel o Gioconda Belli.

Un par de jóvenes que buscan contenidos para redes sociales se entusiasman con la presentación de Théa Guanzon, quien viene por primera vez, causa mucha expectativa e incluso lleva un pre-registro para el acceso; Eloy Moreno o Gilraen Eärfalas son otros autores que saben que vendrán y convocarán mucha gente.

“No es nada más para vender y comprar libros, hay muchas cosas más que podrían interesarles”, opina Grecia de 22 años, pues le parece que la gente no se interesa lo suficiente en el programa de autores que viene a la feria.“La FIL hace un buen esfuerzo por que la gente sepa que hay mucho más contenido, pero todavía falta más contenido de autores para niños y adolescentes que puedan conocer a su autor y que les firme, esas interacciones de menos de 5 minutos te hacen la vida”, agrega.

INVITADOS INAUGURALES

“Si el libro ha muerto, me alegro de ver tanta gente en su funeral, cuerpo y alma presentes”, dice el escritor argentino Alberto Manguel, invitado a dar la bienvenida oficial a la FIL MTY 2026.A las 4 pm de la tarde, en el Auditorio Nestlé del Cintermex, como parte del acto protocolario, el escritor y editor recientemente reconocido con el gran premio de la Biblioteca Nacional de Francia lanza algunas observaciones en torno a cómo y por qué seguir creyendo en el libro “en estos días, donde el prestigio de la palabra escrita se ha casi desvanecido y donde la creación artística está amenazada por máquinas que diestramente imitan la creación humana”.

“Las estadísticas, esa rama tan prestigiosa de la literatura fantástica nos revela que el número de lectores no ha disminuido globalmente, pero que sobre todo la comprensión de un texto literario escapa a la mayoría de esos lectores”, se preocupa.

El escritor pregunta entonces a la audiencia ¿cómo podemos comunicar con claridad lo que los escritores quieren decir, si se encuentran frente a lectores que parecen incapaces de entender una metáfora o una argumento más o menos completo? Y ¿de qué manera podemos, como lectores, interpretar correctamente lo que un autor está tratando de comunicarnos?

“Si no podemos entender el significado de un texto, ¿cómo podemos responder a las observaciones de otra persona en la vida cotidiana y esperar que esa otra persona responda adecuadamente a las nuestras? ¿Cómo podemos ser buenos ciudadanos en una sociedad en la que no logramos entender lo que estamos diciendo?”, continúa.

Sin atacar la tecnología, Alberto Manguel apunta una distancia existente entre los fantasmas del mundo digital y los fantasmas literarios que emergen de los libros y le parece evidente que “cada nueva tecnología ofrece una nueva esperanza de reencuentro” y que los seres humanos siempre habitamos el lenguaje.“Si somos cuidadosos y tenemos suerte, lo que pretendemos decir y lo que se percibe que decimos coinciden”, añade.

En tanto que miembro de El Colegio Nacional (invitado de honor), el Dr. Enrique Krauze ahonda en autores como Alfonso Reyes y Gabriel Said, en el lema de Colnal “Libertad por el saber” y recibe un reconocimiento en representación de la institución.“La política, lo he dicho muchas veces, es el viento que mueve las ramas de los árboles, pero la cultura es el tronco y la raíz. La política pasa, la cultura queda”, manifiesta.

PALABRAS PROTOCOLARIAS

El acto protocolario estuvo moderado por el Director de la Feria Internacional del Libro Monterrey, Henoc de Santiago Dulché.La Presidenta de la Feria Internacional del Libro Monterrey, Carmen Junco aseguró que los libros siguen y seguirán siendo el corazón de la feria, pero destacó que alrededor de ellos suceden muchas conversaciones y actividades.Destacó que la feria ha atravesado distintas etapas, desafíos y ha sabido transformarse para seguir adelante. “Esa permanencia tiene un enorme valor”.

“Me gusta ver esta feria como una expresión de la perseverancia regional, incluso de cierta tozudez que a veces se nos atribuye y bien entendida puede ser una virtud: la capacidad de insistir cuando estamos convencidos de que algo vale la pena de existir”, expresó.Por su parte, el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascuráin recordó a los asistentes que leer no es fácil, sino un placer por el que debemos hacer un esfuerzo.

“Desconfíen de quienes lo presentan como puro deleite” advirtió e insistió en la relevancia de espacios para la lectura en un mundo donde todo compite por nuestra atención y es cada vez más urgente la necesidad de habitar otros mundos.Estuvieron presentes la Dra. Melissa Denis Segura Guerrero, Secretaria de Cultura del Estado de Nuevo León y el Mtro. Diego Echeverría Cepeda, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

ambién asistieron, sin pena ni gloria, los políticos Samuel Alejandro García Sepúlveda Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, quien hizo la declaratoria inaugural a las 5 pm, y Mariana Rodríguez Cantú Titular de AMAR a Nuevo León; así como otras autoridades del Tecnológico de Monterrey, tales como el Dr. David Alejandro Garza Salazar, Presidente ejecutivo del Grupo Educativo TEC y la Dra. Judith Ruiz-Godoy Rivera, Decana Nacional de la Escuela de Humanidades y Educación.