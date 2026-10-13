Réquiem de Mozart en el Ollin Yoliztli, con propuesta sinfónica y audiovisual

Llevar esta obra a la Sala Silvestre Revueltas con tecnología inmersiva permite a las Familias conectar con el misticismo de Mozart, señala Seven Waves Production —

Centro Cultural Ollin Yoliztli Fernanda Mondragón, Julietta Beas, Jesús Estrada y Alberto Albarrán liderarán la interpretación vocal de la inconclusa obra maestra. (Gerardo González Acosta)

Las Familias mexicanas podrán disfrutar del talento y creatividad de Wolfgang Amadeus Mozart con una velada singular que fusionará el rigor sinfónico y la tecnología audiovisual inmersiva, informó Seven Waves Productions.

Añadió que el programa académico y musical propone un recorrido integral por el universo mozartiano, desde la energía de su juventud hasta la madurez espiritual de sus últimos días.

El evento será implementado el próximo domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, en la alcaldía Tlalpan.

Señaló que la primera parte del concierto abrirá con la luminosa obertura de El empresario, partitura que exhibe el ingenio teatral del genio salzburgués, para dar paso al virtuosismo de su Concierto para Fagot, escrito a los 18 años de edad.

Maestría Internacional y Trascendencia

La interpretación del Concierto para Fagot en si bemol mayor estará a cargo de la solista costarricense Virya Quesada, proveniente de The Juilliard School.

Poseedora de una trayectoria en escenarios globales como la Carnegie Hall y el Musikverein de Viena, Quesada dijo que desplegará “la solvencia técnica y la emotividad que convirtieron a esta obra en una piedra angular del repertorio clásico para instrumentos de viento madera”.

Luego del intermedio vendrá el clímax del evento con el místico Réquiem en re menor, la enigmática partitura que Mozart dejó inconclusa al morir el 5 de diciembre de 1791.

La audiencia a la Sala Silvestre Revueltas disfrutará con intensidad del Dies irae, la majestuosidad del Rex tremendae y la estrujante creación del Lacrimosa, acompañadas por una proyección en pantalla gigante e iluminación escénica diseñada para potenciar la experiencia a través de los sentidos, dijo la productora.

Solistas de Primer Nivel

La arquitectura vocal de la obra es dirigida por el Maestro Arturo Rebolledo, y las voces a cargo del talento de un ensamble de solistas mexicanos con proyección internacional, la soprano Fernanda Mondragón; la mezzosoprano nayarita Julietta Beas; el tenor Jesús Estrada y el barítono Alberto Albarrán.

Estos virtuosos mexicanos con respaldados por orquesta y coro en vivo, que ensalzará la densidad emotiva necesaria para evocar el legado espiritual musical del compositor europeo, en el sur de la CDMX.

¿Dónde y cómo Verla?

Las entradas para esta experiencia sinfónica y audiovisual ya se encuentran disponibles en la plataforma digital boletia.com y en las vías oficiales de la productora.

El Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, es consolidado como un espacio neurálgico para el goce estético y la formación cultural de las familias mexicanas.

Réquiem de Mozart en el Ollin Yoliztli, con propuesta sinfónica y audiovisual