¿Qué es Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica? La celebración que enaltece el Día de Muertos

¿Sabías que, en la época prehispánica no concebíamos un cielo o un infierno como el destino al cual llegar después de la muerte?

¿Qué es Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica?

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica es una experiencia cultural, artística, artesanal y gastronómica para acercarnos a nuestras raíces y descubrir la muerte desde el México prehispánico, por primera vez en el Palacio de Autonomía de la UNAM en el Centro Histórico de la CDMX.

El destino después de la muerte estaba definido por la manera de morir y, detrás de ello, se desenvuelve una historia mística y fascinante que albergaba a los guerreros muertos en combate, mujeres que morían durante el parto, niños, personas cuya muerte estaba relacionada con el agua, y, por supuesto, quienes morían de manera natural.

Conocer nuestras raíces nos permite resignificar y conectar con lo que siempre hemos sido, en su raíz más profunda conectada con el México prehispánico, puntualmente con la miquiztli mexica (muerte mexica).

Somos Adelitas Empresarias, una firma mexicana ubicada en Tlaxcala la cual desde 2017 genera espacios de reflexión, alegría, festividad y reconocimiento a nuestro bellísimo acervo cultural.

Por primera vez, y bajo una edición especial de Día de Muertos llega Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica (Muerte Mexica) un evento que invita al público a acercarse a nuestras raíces, descubrir otras formas de comprender la muerte y reconocer cómo esas antiguas concepciones siguen dialogando con la manera en que hoy celebramos, recordamos y honramos a quienes ya no están.

Un encuentro lleno de arte, gastronomía, cultura, artesanías y mucha tradición.

Este encuentro místico se realizará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026, de 10:00 a 20:00 horas, en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica busca conectar, reconocer e integrar nuestras raíces prehispánicas con la forma actual de vivir el Día de Muertos, desde una perspectiva visual, artesanal, artística, sensorial, interactiva, gastronómica y cercana.

¿Sabías que no todos los muertos iban al mismo lugar?

Así también, Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica propone descubrir y conectar con los destinos sagrados de una manera diferente. A través de distintos contextos, el público podrá adentrarse en espacios inspirados en Mictlán, Tlalocan, Tonatiuhichan y Chichihuacuauhco.

A través de una interpretación artística, gastronómica, cultural y educativa busca Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica despertar la curiosidad que permita comprender mejor cómo nuestros antepasados concebían la vida, la muerte y aquello que podía ocurrir después de ella. Es un evento dirigido hacia: familias, jóvenes, niños y público general.

Dos formas de vivir Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica

El público podrá elegir entre dos tipos de recorrido:

Origen y Raíces.

Experiencia Ancestral

Acceso: Origen y Raíces

Incluye el recorrido breve por los destinos + espacio audiovisual. Los visitantes podrán adentrarse a los diferentes destinos, interactuar con sus elementos y posteriormente descubrir su significado mediante un espacio audiovisual.

Acceso: Experiencia Ancestral

Incluye todo lo anterior + la experiencia sensorial completa. Esta modalidad lleva el recorrido un paso más allá, incorporando sonidos, aromas, texturas, iluminación y otros estímulos para acercarse a los distintos destinos desde una perspectiva más profunda, íntima e introspectiva.

Cabe señalar que esta experiencia es de cupo limitado, la preventa se encuentra disponible en www.adelitasempresarias.com.

Te recomendamos llegar con 20 minutos de anticipación. La duración aproximada es de 40 minutos.

Así, cada visitante podrá elegir entre conocer y comprender los destinos o adentrarse en una experiencia más completa para vivirlos también a través de los sentidos.

Del México prehispánico al Día de Muertos que vivimos hoy Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica contará también con una selección de emprendedores, artesanos, productores y propuestas gastronómicas que conectarán elementos de inspiración prehispánica con las formas actuales de disfrutar y celebrar el Día de Muertos resultado del mestizaje.

El público podrá encontrar, entre otras propuestas, gastronomía oaxaqueña preparada por cocineras tradicionales, alebrijes, jaguares artesanales, pan de muerto de carita, pan de muerto vegano, chocolates, piezas inspiradas en xoloitzcuintles, corazones, joyería representativa, artesanías y productos relacionados con esta temporada.

Una muestra de cómo nuestras tradiciones continúan vivas, transformándose y encontrando nuevas formas de expresión. La intención es crear un espacio donde convivan pasado y presente, memoria y creatividad, tradición y emprendimiento.

Además de acercar al público a nuestras raíces, el evento busca fortalecer el consumo local y dar visibilidad a proyectos independientes que mantienen vivas diferentes expresiones de nuestra cultura.

Una invitación a mirar el Día de Muertos desde otro lugar. Este Día de Muertos, la invitación es a hacer algo diferente: “descubrir de dónde venimos, jugar con la curiosidad, atravesar otros mundos y conocer una parte de nuestra historia que muchas veces queda fuera de la conversación actual sobre el Día de Muertos.”

Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica Edición especial de Día de Muertos

31 de octubre y 1 de noviembre de 2026.

10:00 a 20:00 horas.

Palacio de la Autonomía UNAM, Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, CDMX.

La entrada incluye:

Postal–pasaporte del recorrido.

Acceso a una o ambas experiencias, según el boleto elegido.

1 boleto para participar en la rifa.

Acceso al área de artesanos, productores y gastronomía.

La postal–pasaporte se irá sellando durante el recorrido. Al completar los sellos correspondientes, recibirás 1 boleto extra para participar en la rifa.

Además, esta postal ha sido diseñada para que puedas conservarla como recuerdo de Destinos Sagrados: Miquiztli Mexica.