Andy García: “Hay que luchar por la libertad siempre”, a 100 años de la Guerra Cristera

Andy García explica a Crónica por qué Cristiada sigue vigente a 100 años de la Guerra Cristera y por qué la libertad es su gran protagonista. —

Cristiada Andy Garcia 2026 El actor Andy García encarna al general Enrique Gorostieta, líder agnóstico de la causa cristera, en esta producción dramática basada en hechos reales. (Gerardo González Acosta)

“Hay que luchar por la libertad siempre, y a veces es una lucha al día”, afirmó el reputado actor Andy Garcíaen entrevista exclusiva con Crónica, a 100 años del inicio en México de la Guerra Cristera.

El intérprete del general Enrique Gorostieta en su reciente película “Cristiada” expresó que la libertad es la verdadera protagonista de la obra.

El actor cubano explicó durante la entrevista por Zoom que la historia de los años 20’ le interesó desde el primer momento porque pocos la conocen y durante décadas la sociedad evitó hablar de ella.

Recordar para Evitar Repetir

Por esto mismo, para el mundialmente famoso actor, recordarla es indispensable por que permite aprenderde los errores del pasado para evitar reproducirlos; “vamos a recordar la historia de los errores, para no repetirlos”.

En su opinión, el silencio sobre aquel periodo es hasta cierto punto comprensible; “entiendo por qué no lo quieren recordar, pero hay que recordar estas cosas para darle luz a los errores”, dijo, convencido de que la película conserva una importancia que trasciende el momento histórico que retrata.

Sobre la libertad, afirmó que la historia de la humanidad es una lucha constante entre quien oprime y quien es oprimido, “eso es causa de luchas y esa lucha puede librarse en el día a día de la vida de una persona”, o frente a un régimen opresivo.

Resaltó el derecho del ser humano a expresarse frente a los regímenes que quieren silenciar las voces sociales o disminuirlas; “uno tiene ese derecho de la voz, de poder decir lo que lo que quiere decir, a expresarse”.

De buen talante y abierto a las preguntas, dijo que en el caso de “Cristiada”, se privó a los creyentes del derecho a expresarse a través de su religión y a profesar su fe, un episodio que calificó de triste para México.

Un General sin Fe que defiende la Fe de Otros

Andy García habló enseguida del personaje que interpreta, Gorostieta; explicó que este no era creyente al inicio del conflicto, pero terminó encabezando la causa cristera.

El actor lo describió como la esencia del personaje y como parte de la historia real, no solo del guion.

Recordó una escena en la que su personaje responde “no tengo fe y no soy religioso, no creo en Dios, pero sí creo en el derecho de la libertad de otros del ser humano a tener fe y creer en una religión”; por esa convicción, dijo, decide defender la causa de quienes sí tienen fe.

Tres Años de Guerra, Libertad de Credo

Como es recordaro, el conflicto armado que sacudió a México entre 1926 y 1929 estalló por las tensiones entre el gobierno federal y la Iglesia católica tras la aplicación del artículo 130 constitucional.

Durante el mandato de Plutarco Elías Calles, impuso decretos que penalizaron las llamadas infracciones religiosas que derivaron en clausura de templos.

La respuesta social fue la creación de la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, la suspensión de cultos y un boicot económico que desembocó en la rebelión.

Bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey!, comunidades campesinas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas tomaron las armas.

Las negociaciones diplomáticas, con cierta mediación estadounidense, concluyeron en junio de 1929 con el restablecimiento de los cultos y el fin de los combates.

El costo humano superó las 70 mil vidas según investigaciones recientes, aunque otros cálculos de la época registran más muertes de personas que defendieron la libertad de credo.

Libertad que Sigue en Riesgo

El llamado de García a luchar por la libertad siempre y cada día, tiene plena vigencia; a un siglo de aquella persecución gubernamemntal, la violencia sigue alcanzando a los sacerdotes en México, aunque con otro origen.

El Centro Católico Multimedia registra en su informe más reciente el asesinato de 62 sacerdotes en tres décadas, con cerca de 80 por ciento de impunidad, y atribuye la mayoría de los ataques al crimen organizado, no a una política de Estado.

Cristiada, una Película para Pensar

Andy Garcia con Crónica Cristiada 2026 Crónica sostuvo un diálogo exclusivo con Andy García, quien reflexionó sobre el reestreno de 'Cristiada' y la vigencia de las luchas por las libertades civiles. (Gerardo González Acosta)

Al preguntar Crónica qué idea desea que se lleve el público luego de ver “Cristiada”, Andy García evitó dar una sugerencia.

Expresó en cambio su anhelo porque el espectador piense, recuerde lo que vio y cuestione lo que decide apoyar, de modo que la cinta tenga resonancia más allá de la sala.

“El protagonista de la película es la libertad absoluta del ser humano”; afirmó con energía en su voz al reportero, y se despidió con la confesión de tenerle “mucho cariño por el pueblo mexicano”.

La producción de “Cristiada” está a cargo de Dos Corazones Films, que la distribuye en México a través de Cinépolis a partir del próximo 15 de octubre.

Andy García: “Hay que luchar por la libertad siempre”, a 100 años de la Guerra Cristera